Губернатор Сахалина: дом, где произошёл взрыв газа, не был газифицирован

Пятиэтажный дом в посёлке Тымовском на Сахалине, где 19 ноября произошёл взрыв, не был газифицирован. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

«Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек», — написал он.

Напомним, что, по предварительным данным областного МЧС, причиной взрыва, в результате которого произошло обрушение с пятого по первый этаж, стал взрыв бытового газа.

Политик также рассказал, что специалисты уже приступили к разбору завалов. Для жителей дома организовали пункт временного размещения.

По данным Лимаренко, на данный момент известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Человека достали из-под завалов и транспортировали в операционную.

«На данный момент развёрнуто несколько операционных в Тымовском, на смену заступают дополнительные бригады хирургов», — сказал губернатор.