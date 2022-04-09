Два человека пострадали в ДТП с автобусом в алтайском селе

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Чемальском районе Республики Алтай, сообщают в региональном МВД.

Авария случилась 8 апреля около 12:55 в селе Элекмонар на трассе Усть-Сема — Чемал — Куюс.

«65-летний водитель автобуса Hyundai HD County при выезде на проезжую часть дороги с целью разворота в нарушение дорожной разметки 1.1 „Сплошная линия“ допустил столкновение с двигающимся в направлении села Усть-Сема автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 25-летнего водителя из Новосибирской области», — говорится в сообщении.

В результате в больницу обратились пассажиры легковушки. 20-летняя жительница Новосибирской области госпитализирована, 16-летнему жителю Чемальского района помощь оказали на месте.

В автобусе пассажиров не было, сам водитель не пострадал.

В отношении водителя ВАЗа вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ст. 12.6 КоАП РФ («Управление водителем транспортным средством, не пристёгнутым ремнём безопасности, перевозка пассажиров не пристёгнутыми ремнями безопасности»).

Против водителя Hyndai завели административное расследование по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») и по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью»).

Обстоятельства случившегося выясняются.

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