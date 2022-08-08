Еще одного россиянина задержали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы получил ходатайство о продлении ареста новому фигуранту дела о государственной измене, россиянину по фамилии Титов. Как сообщает РИА Новости, мужчину арестовали в одном из российских регионов.

Согласно картотеке и сложившейся практике, Титова арестовали в одном из российских регионов, о чем СМИ не было известно. Сейчас следствие просит столичный суд продлить ему меру пресечения. Задержанному грозит до двадцати лет тюрьмы. Подробности не уточняются.