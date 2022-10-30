Горящий частный дом потушили в Барнауле

В Барнауле вечером 29 октября пожарные потушили жилой дом, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось на улице Матросова. При этом точный адрес в ведомстве не уточнили.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В его тушении участвовали 22 человека и 6 автоцистерн.

Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 20 пожаров, восемь из которых были в жилом секторе. В Барнауле потушили три пожара.

Ранее неизвестные подожгли рекламный баннер вместе с остановкой в Бийске.