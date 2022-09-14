На Алтае три пенсионерки отдали 560 тысяч рублей, чтобы «замять ДТП с беременной»

В Алтайском крае разыскивают мошенника, обманувшего пожилых женщин по схеме «ваш родственник попал в ДТП», сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратились три жительницы Заринска — 1939, 1940 и 1941 годов рождения, которые отдали аферисту 100, 120 и 340 тысяч рублей.

«Во всех трёх случаях неизвестный мужчина звонил на стационарный домашний телефон, представлялся следователем и сообщал, что их родственник на автомобиле сбил беременную женщину, которая госпитализирована в больницу. Чтобы не возбуждать уголовное дело, необходимо было положить деньги в пакет и передать их», — рассказали в ведомстве.

Пенсионерки отдали деньги прибывшему курьеру. Лишь после этого они позвонили родственникам и узнали, что с ними всё в порядке.

Со слов женщин правоохранители составили примерный портрет курьера. Если мужчину найдут, ему грозит до шести лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба».

Ранее в Барнауле пенсионерка заболтала мошенницу, оповестила внучку-следователя и поучаствовала в задержании на живца.