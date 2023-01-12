Озвучена ещё одна версия причины убийства пропавшей жительницы Барнаула

По словам соседей пары, погибшая, ещё будучи в законных отношениях, регулярно приводила домой любовника, пока её муж был на работе

12 января 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

СМИ сообщили новую возможную причину убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун, которая бы могла объяснить агрессию бывшего мужа. Как сообщает РЕН ТВ, женщина якобы регулярно изменяла своему супругу.

По словам соседей пары, погибшая, ещё будучи в законных отношениях, регулярно приводила домой любовника, пока её муж был на работе. После развода ситуация усугубилась, поскольку бывшие супруги жили вместе — однажды мужчины даже подрались.

"Они не жили здесь, они лаялись. Я страшнее ругани в жизни не слышал", – рассказал сосед.

Напомним, что о пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Через три дня тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. 10 января суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта мог стать квартирный вопрос. После развода супруги продолжали жить вместе, что и было одной из причин регулярных ссор.