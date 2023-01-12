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Озвучена ещё одна версия причины убийства пропавшей жительницы Барнаула

По словам соседей пары, погибшая, ещё будучи в законных отношениях, регулярно приводила домой любовника, пока её муж был на работе

12 января 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

СМИ сообщили новую возможную причину убийства 38-летней жительницы Барнаула Елены Падун, которая бы могла объяснить агрессию бывшего мужа. Как сообщает РЕН ТВ, женщина якобы регулярно изменяла своему супругу. 

По словам соседей пары, погибшая, ещё будучи в законных отношениях, регулярно приводила домой любовника, пока её муж был на работе. После развода ситуация усугубилась, поскольку бывшие супруги жили вместе — однажды мужчины даже подрались. 

"Они не жили здесь, они лаялись. Я страшнее ругани в жизни не слышал", – рассказал сосед.

Напомним, что о пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Через три дня тело женщины с  признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и уже раскрыли его. 10 января суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта мог стать квартирный вопрос. После развода супруги продолжали жить вместе, что и было одной из причин регулярных ссор.

 

Комментарии 28

  • Бедный парень...
    13 января, Гость   Ответить
  • Еще что выдумаете??? Бесы!!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • Вот теперь всё понятно
    13 января, Гость   Ответить
  • Теперь будут всячески выгораживать мужика, им ведь все можно! Обольют грязью женщину, что бы смягчить наказание убийце. Плохая была жена? Бросил бы и ушел. Тихий , бедный парень, который регулярно придушивал жену....
    13 января, Гость   Ответить
  • Кошка скребет на свой хребëт. Вот и наскребла
    13 января, Гость   Ответить
  • в любом случае будь мужиком,уйди сам! Все можно решить,возьми кредит,выкупи долю квартиры у жены.А нахрена заморачиваться то,баба с возу и дело с концом...
    13 января, Гость   Ответить
  • Любишь медок...
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, вот пусть не ус бабье и мотает, что мои быть и такой вариант
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, она таскала мужиков в его квартиру и из неё его же и выгоняла, вот чем иногда заканчиваются подобные истории. Конечно лучьше выгнал бы её и детей себе оставил.
    13 января, Гость   Ответить
  • Традиционные семейные ценности.
    13 января, Гость   Ответить
  • А что кто-то свечку держал? Сказать можно все что угодно,женщина уже не сможет ответить.. В любом случае,шли суды,к чему рукоприкладство??
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, "ценности" Брака
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Бросил бы и ушел ------ Из своей квартиры? Куда? Бомжевать? Это ЕГО квартира.
    13 января, Гость   Ответить
  • в любом случае будь мужиком,уйди сам! Все можно решить,возьми кредит,выкупи долю квартиры у жены.==============бабы совсем берега не видят? С какой стати он свою квартиру должен был ей оставить, тем более часть своей же квартиры у нее выкупать? Да еще рога она ему наставила. Убийство не оправдываю, если что. Надо было ребенка у нее забрать и под зад бабе дать, чтоб к любовнику убиралась.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, В СМЫСЛЕ выкупи долю у жены?????? Это ЕГО квартира, которую он купил на деньги, полученные от НЕДВИЖИМОСТИ УМЕРШИХ РОДИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТО 100%
    13 января, Гость   Ответить
  • В СМЫСЛЕ выкупи долю у жены??-------- не обращайте внимания. просто кукушка берега попутала))
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Теперь будут всячески выгораживать мужика, им ведь все можно! " А почему же тогда многие подруги, поддерживающие погибшую, как подписали, что уведомлены за ответственность за дачу заведомо ложных показаний, сразу перестали поддерживать погибшую? И с чего бы это мужик должен был уходить из своей квартиры, а не женщина уходить в свою квартиру, которую она продала?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, " Сказать можно все что угодно,женщина уже не сможет ответить.. " сказать про убитую под подписку об уведомлении об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, нельзя, а говорить в сети о подозреваемом в убийстве все что угодно без ответственности за вранье, можно. Мы поняли.
    13 января, Гость   Ответить
  • А нахрена заморачиваться то,баба с возу и дело с концом...""""""преподносится все так, будто он специально, целенаправленно взял ее удавкой придушил...парень просто или сил не рассчитал или нажал не туда, что смерть мгновенно наступила...хотел успокоить и переусердствовал...очень сильно сглупил (растерявшись, испугавшись) в том, что спрятал тело..нужно все же было вызвать скорую, полицию сразу, тогда срок, возможно, меньше был бы. Мое мнение все таки - что хотела девушка (или с любовником или с братом) отжать квартиру, зная, что у Кости нет ни кого из родных, возможно и измена в ЕГО же квартире изначально была с целью провокации. До этого ведь они хорошо жили. И детям Костя очень рад и счастлив был, когда они родились. Очень обидно и жалко Костю. Была бы т. Надя жива, она эту Лену быстро выпроводила бы. Но...
    13 января, Гость   Ответить
  • " А почему же тогда многие подруги, поддерживающие погибшую, как подписали, что уведомлены за ответственность за дачу заведомо ложных показаний, сразу перестали поддерживать погибшую? И с чего бы это мужик должен был уходить из своей квартиры, а не женщина уходить в свою квартиру, которую она продала?"""""" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    13 января, Гость   Ответить
  • А после развода через суд нельзя было выписать? И с полицией выселить. Она не собственник.
    13 января, Гость   Ответить
  • У неё есть\была квартира через дорогу ~40м2
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, и вы это видели,раз таео утверждаете.Как можно!!!
    13 января, Гость   Ответить
  • Пенсионеры, вернитесь в палаты. Пора таблетки принимать
    13 января, Гость   Ответить
  • Знаете что, кричащие, что он должен был уйти!!! Я женщина, но в данном случае я поддерживаю больше мужчину. Убийство не оправдываю! Но довела она его, иди в свою квартиру, оставь ему свою. Нет, надо еще от него отщипнуть. И гнать его из собственной квартиры. Разлюбила, бывает, но уважай и его чувства, влюбляйся на другой территории. Довела его до преступления, до собственного убийства.
    13 января, Гость   Ответить
  • Баба, доскалась видимо. Настойчиво к успеху шла судя по тому че пишут тут. А мужику дадут условно. И все норм будет. а баба доскалась . и поделом. еще и с хахаля того спросить надо.
    13 января, Гость   Ответить
  • """Знаете что, кричащие, что он должен был уйти!!! Я женщина, но в данном случае я поддерживаю больше мужчину. Убийство не оправдываю! Но довела она его, иди в свою квартиру, оставь ему свою. Нет, надо еще от него отщипнуть. И гнать его из собственной квартиры. Разлюбила, бывает, но уважай и его чувства, влюбляйся на другой территории. Довела его до преступления, до собственного убийства.""" +++++++++++++++++++
    16 января, Гость   Ответить
  • В прошлом году в феврале, пришла она к нам на завод в тендерный отдел. В течении трёх дней проявила свой стервозный характер. Вела себя вызывающе, думала что все ей должны и обязаны. В отделе мы были в ужасе от этой Елены. На четвёртый день после стажировки должна была оформляться. В столовой во время обеда промыли ей мозги. "Как ветром сдуло". Одним словом Стерва. Парня очень жалко. Не он её убил, а она его убила морально. А её убийство это последствие
    4 часа назад, Гость   Ответить
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