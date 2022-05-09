Сильный камнепад обрушился на участок трассы в Республике Алтай. Об этом рассказали подписчики сообщества Barnaul22.

«Камнепад произошел на трассе между сёлами Купчегень и Яломан в соседней Республике Алтай», — пишут водители.

Отмечается, что в результате обрушения породы никто не пострадал, однако дорога оказалась перерыта огромными валунами. Также камни разрушили часть ограждения.

Напомним, что в Барнауле 9 мая перекрывают участки дорог для празднования Дня Победы. Некоторые перекрытые пути сейчас снова доступны для движения автомобилей, однако ряд участков все еще остается закрытым.

Подробнее о перекрытии дорог в Барнауле — в нашем материале.