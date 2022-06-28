В Алтайском крае локализовали крупные лесные пожары в Угловском и Михайловском районах

В Алтайском крае за 27 июня локализовали все пожары в ленточном бору, включая масштабные пожары в Угловском и Михайловском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

Всего за прошедшие сутки в регионе случилось 16 лесных пожаров. Часть из них уже ликвидировали. Причиной возгораний в ведомстве называют грозы.

В Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района весь день работали почти 200 человек. Перехода пламени на новые территории не допущено.

«Проложены и обновлены противопожарные разрывы. Из-за порывов ветра и смены его направления отжигов не производилось», — говорится в сообщении.

В Степно-Михайловском лесничестве Михайловского района в течение 27 июня опахали все очаги, взяли их в кольцо и проливали водой до полного затухания.

«Все необходимые мероприятия для скорейшей ликвидации лесного пожара выполняли 70 человек. Угрозу распространения огня не допустили. О полной ликвидации данного пожара сообщим дополнительно», — рассказали в министерстве.

Лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве Угловского района возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, но уже в обед огонь разгорелся с новой силой. 26 июня сообщалось, что пройденная огнём площадь увеличилась почти до 3 тысяч га. Пожар в Михайловском районе вспыхнул 26 июня. Тогда отмечалось, что в его тушении участвовал малый самолёт, а пламя пошло вглубь леса и по этой причине угрозы населённым пунктам нет.