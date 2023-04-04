Весьма просторную квартиру продают в центре Барнаула, недалеко от Дома союзов

04 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Огромную четырёхкомнатную квартиру продают в кирпичном доме на ул. Анатолия, 20, в Барнауле. В ней есть длинный коридор и просторная круглая комната с тремя небольшими окошками. Площадь, как у добротного частного дома, – 163,7 кв. м.

Жильё стоит примерно 67 тыс. рублей за "жилой квадрат", а в целом – 10,9 млн рублей. Такое объявление появилось на "Авито".

































Просторную "четырёшку" продают за 10,9 млн рублей в Барнауле / Фото: "Авито"

"Четырёшка" находится на первом этаже десятиэтажного жилого дома. В ней сделан евроремонт.

В квартире есть вместительная кухня, холл и гостиная с выходом на лоджию.

"Метровые кирпичные стены, высокие потолки, <...> два санузла, ламинат, напольная плитка, тёплый пол", – добавляет продавец.

Новым владельцам достанутся встроенный шкаф и кухонный гарнитур с техникой: плитой, вытяжкой, посудомоечной машиной и фильтром для воды.

Отмечается, что шумоизоляция в доме – "на высшем уровне". Но это не единственное удобство.

"Собственное ТСЖ, чистые подъезды, лифт. Парковка для жильцов и детская площадка во дворе, <...> ворота автоматические, открываются пультом из автомобиля", – говорится в объявлении.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся магазины, аптеки, художественная школа, университеты и остановки общественного транспорта.