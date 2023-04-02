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Тихо и лихо. Гигантскую усадьбу в стиле "кантри" продают за 29 млн рядом с Барнаулом

В коттедже есть просторная белая кухня и стол с прелестной клетчатой скатертью

02 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"
Фото: "Авито"

В барнаульском посёлке Фирсова слобода-1 продают уютную четырёхкомнатную усадьбу, обустроенную в стиле а-ля "кантри". В интерьере коттеджа преобладают спокойные, сдержанные цвета. А вот количество "жилых квадратов" в нём лихое… Площадь дома – 166 кв. м, следует из объявления на "Авито". Так что, в случае чего, уборка будет долгой.

Трёхэтажная кирпичная усадьба находится на участке 14,7 сотки. Она стоит 180 тыс. рублей за кв. м, а всего – 29,9 млн рублей. В объявлении говорится, что дом построили в 2011 году.

На первом этаже коттеджа расположены холл, гардеробная, кабинет и санузел, на втором – кухня с выходом на террасу и гостиная с камином, а на третьем – две спальни с балконом и раздельный санузел. Кроме того, в доме есть спортзал и кладовые.

На территории предусмотрели "стационарные грядки", похожие на ящики с деревянными бортиками. Они подходят для ягод и зелени, отмечает продавец. При этом для овощей установлена теплица.

Помимо этого, в стоимость входят баня из кедровых брёвен и гараж на два автомобиля.

Подведены все коммуникации: электричество, канализация, водоснабжение, газ и отопление.

"Котельная находится в изолированном помещении с отдельным входом", – добавляют в объявлении.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины и аптеки. Рядом асфальтированная дорога, расстояние до Барнаула – около 15 километров.

Фото:

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НОВОСТИБарнаул

Комментарии 7

  • Кормильца посадили или боты задвинул ?
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Чистенько,но бедновато. не тянет на 30-ку.на пожарную часть похоже.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Дорого и бедно, не стоит этих денег.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • Так-то мне нравится, только не стоит это полляма баксов, в нынешней ситуациии.
    02 апреля, Гость   Ответить
  • 4 комнаты, 3 этажа, 166 квадратов - чёт не сходится
    02 апреля, Гость   Ответить
  • кот классный
    02 апреля, Гость   Ответить
  • видно, что строил человек схудожественным вкусом. строил качественно. но сейчас нужна бы реновация. интерьеры слабые за такие деньги
    04 апреля, Гость   Ответить
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