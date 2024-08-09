Путин отметил трудовые заслуги жительницы Алтайского края
Награды удостоилась оператор машинного доения СПК колхоза "Фрунзенский" Завьяловского района Лилия Поддубнова
09 августа 2024, 21:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении почетного звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" жительнице Алтайского края. Согласно данным официального портала публикования документов, награды удостоилась оператор машинного доения СПК колхоза "Фрунзенский" Завьяловского района Лилия Поддубнова.
Поддубнова посвятила животноводческой деятельности более 22 лет. За это время она в совершенстве освоила методы и приемы ухода, обслуживания животных, стала первоклассным мастером машинного доения коров. Она всегда помогала коллегам и охотно делилась опытом с новичками.
По итогам районных трудовых соревнований в животноводстве среди операторов машинного доения в 2012, 2016 и 2017 годах Лилия Поддубнова становилась победителем.
00:00:59 10-08-2024
И ни какую богатую блогершу не отметил. Как будь-то их нет на белом свете. Но они же стараются,они ж хочут привнести пользу Родине.Помимо доения.
08:19:37 10-08-2024
Гость (00:00:59 10-08-2024) И ни какую богатую блогершу не отметил. Как будь-то их нет ... Ну как же, они тоже доят, ещё как.. из подписчиков донаты
06:26:06 10-08-2024
К этому званию ещё тысяч 500 надо и ежемесячные выплаты.
11:29:04 10-08-2024
Гость (06:26:06 10-08-2024) К этому званию ещё тысяч 500 надо и ежемесячные выплаты.... Какие 500? Владимир Владимирович обвалил жилой фонд до 10 000, а потерянный дом, это не звание.