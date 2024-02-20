Путин приказал правительству увеличить доходы россиян

Этому вопросу члены кабмина в 2024 году должны уделить особое внимание

20 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству сосредоточиться на повышении реальных доходов населения в 2024 году, сообщили в Кремле.

По требованию главы государства члены кабмина должны обратить "особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода", а также продолжать работу над снижением уровня бедности.

Осенью прошлого года Путин признал, что доходы россиян хоть и растут, но пока остаются "довольно скромными".