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Путин приказал правительству увеличить доходы россиян

Этому вопросу члены кабмина в 2024 году должны уделить особое внимание

20 февраля 2024, 14:15, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству сосредоточиться на повышении реальных доходов населения в 2024 году, сообщили в Кремле.

По требованию главы государства члены кабмина должны обратить "особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода", а также продолжать работу над снижением уровня бедности.

Осенью прошлого года Путин признал, что доходы россиян хоть и растут, но пока остаются "довольно скромными".

Владимир Путин Доходы населения

Комментарии 26

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Гость

14:21:40 20-02-2024

Интересно. Каким методом? Щас не 70ые годы чтобы он мог влиять на мою зарплату.

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Гость

14:35:51 20-02-2024

Гость (14:21:40 20-02-2024) Интересно. Каким методом? Щас не 70ые годы чтобы он мог влия... Элементарно Ватсон. Направить долю малую от продажи природных ресурсов каждому гражданину. Ведь по Конституции это принадлежит народу.

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Гость

14:37:30 20-02-2024

Гость (14:21:40 20-02-2024) Интересно. Каким методом? Щас не 70ые годы чтобы он мог влия... не волнуйтесь, это всего лишь спектакль "Забота о населении", на вас это никак не отразиться.

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Гость

15:28:23 20-02-2024

Гость (14:37:30 20-02-2024) не волнуйтесь, это всего лишь спектакль "Забота о населении"... Подождите но ведь это вы под каждой новостью вызываете к президенту чтобы он повысил вам ЗП, а то цены растут, а ЗП нет. Вот он Вас и услышал. И обещал повысить. Меня интересует механизм КАК? Раздачу процентов от ресурсов не предлагать. Думающий не либерал знает какую часть природных ресурсов каждый из нас имеет ежемесячно.

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Гость

14:29:10 20-02-2024

Одно и то же...

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Гость

14:34:24 20-02-2024

Интересно, а каких россиян?

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Гость

18:48:14 20-02-2024

Гость (14:34:24 20-02-2024) Интересно, а каких россиян? ... Богатых, вестимо)

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нет

14:35:39 20-02-2024

спасибо родимый за заботу

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Гость

14:37:39 20-02-2024

Сейчас правительство произнесёт волшебные слова, "Эйнц, цвей, дрей" (что означает один, два, три, четыре), Ахалай, махалай! Доходы увеличтесь! И произойдёт чудо.

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Это анекдот про прапорщика

14:40:05 20-02-2024

- Прапорщик, остановите автобус! - Автобус, стой, раз-два!

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Гость

14:57:54 20-02-2024

"Всё во имя человека, всё для блага человека" и я даже видел этого человека" (советский анекдот)

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Андрей

15:01:40 20-02-2024

У нас львиная доля населения так или иначе кормятся с гос. казны. Им поднять ЗП - не проблема. Вот только инфляция и без того бешенная вырастит еще сильнее. И люди, которые из казны всё же не получают ничего, взвоют тогда.

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Гость

15:03:50 20-02-2024

Уделить особое внимание это посмотреть на информацию из Росстата с серьезными лицами, а лучше даже нахмуриться, покачать головой и поцокать.

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Гость

15:06:03 20-02-2024

рубль опустят - з/п подымут.

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Гость

15:06:30 20-02-2024

Да и так доходы хорошие, только дорого всё.

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Гость

15:22:02 20-02-2024

а почему раньше не поручал? доллар по 35 верните и россияне вновь смогут считать свои доходы достойными.

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Гость

15:28:29 20-02-2024

Можно каждому Россиянину на госуслугах по 1 миллиону ₽ перевести раз в год и приурочить к какому нибудь празднику. Так делать каждый год, пока не выполняться Указ. Не благодарите.

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Элен без ребят

15:32:36 20-02-2024

лучше бы он поручил снизить расходы

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Гость

15:54:09 20-02-2024

Элен без ребят (15:32:36 20-02-2024) лучше бы он поручил снизить расходы... Запретить тратить деньги на все кроме воды и хлеба)

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Гость

15:57:52 20-02-2024

Элен без ребят (15:32:36 20-02-2024) лучше бы он поручил снизить расходы... Расходы снизятся автоматически. Денег будет столько, что будет тратить не на что...

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Пацифист

15:43:19 20-02-2024

фотка с кастинга звездных войнов? очень похоже

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Гость

16:11:30 20-02-2024

Эффективнее сразу самим доходам приказывать.

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Гость

19:08:16 20-02-2024

Когда и насколько? Если не будет, уволит членов кабмина?

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Гость

21:34:16 20-02-2024

Кто не понял. На носу выборы. +++

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Гость

00:55:45 21-02-2024

в) увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности; Ответственные Мишустин Михаил Владимирович, Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Высшие должностные лица субъектов РФ Судя по тому, как Центробанк повышает ставки рефинансирования, с ответственной за повышение реальных доходов Набиуллиной Эльвирой Сахипзадовной этого не видать. Совпадение или нет, когда Набиуллина возглавила Центробанк в июне 2013 года, прекратился рост реальных доходов и даже произошло их падение на 5,4% в последние 10 лет. А вот в период с 2000 по 2008 годы доходы населения выросли на 153%.

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Гость

10:53:03 21-02-2024

все просто, росстат посчитает по новому и все у них получится.

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