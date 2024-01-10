Путин выступил против траты маткапитала на авто и предложил ввести новые льготы
Глава государства также признался, что придумал маткапитал, когда людям с двумя и более детьми "совсем было тяжело жить"
10 января 2024, 17:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступил против использования материнского капитала для приобретения автомобиля, при этом отметив, что поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности во время визита на Чукотку.
В ходе встречи главу государства попросили позволить использовать маткапитал на покупку авто отечественного производства. Путин попросил "не трогать семейный капитал на эти цели", предложив обойтись иными льготами. Президент напомнил, что схожая мера уже действовала во время пандемии, и, по его мнению, она и сейчас востребована.
"Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования при приобретении автомобиля вне рамок семейного капитала", – пообещал Путин.
Глава государства также признался, что придумал маткапитал, когда людям с двумя и более детьми "совсем было тяжело жить". При этом Путин подчеркнул, что этот институт совершенствуют – его расширили на первого ребенка, а сама сумма выплаты растет.
18:15:09 10-01-2024
Появился маткапитал и на эту сумму можно было купить жилье... И цены на жилье сразу скекнули...
18:18:22 10-01-2024
выступил против использования материнского капитала для приобретения автомобиля, при этом отметив, что поручит проработать вопрос о льготах на покупку машины для многодетных семей на Дальнем Востоке--------- Вот пусть ему на Дальнем Востоке и рожают.
18:57:14 10-01-2024
Гость (18:18:22 10-01-2024) выступил против использования материнского капитала для прио... А Вы для себя рожаете или для возможности на мат.капитал ведро с болтами купить?
19:27:31 10-01-2024
Гость (18:57:14 10-01-2024) А Вы для себя рожаете или для возможности на мат.капитал вед... Деточка, мы для себя и рожали. Старшему 22 годика. Он самостоятельно поступил в универ в свое время. Младшему 12 будет. "За него" выдали бумажку, которую никуда не потратить на потребности семьи. Жить нам есть где. У детей у каждого своя комната. Две машины в семье. Но твой вождь даже на российское ведро с болтами запретил этот листик поменять, пусть и частично. А ты уже придумала куда денежку за первенца потратишь?
20:34:22 10-01-2024
Гость (19:27:31 10-01-2024) Деточка, мы для себя и рожали. Старшему 22 годика. Он самост... На образование 12 летнего потрать - не дай Бог, такая как-ты конфетка вырастет. Ну или 22 летнему квартиру купи - не все ж ему за твою юбку держаться.
20:53:58 10-01-2024
Гость (20:34:22 10-01-2024) На образование 12 летнего потрать - не дай Бог, такая как-ты... Дурашка, мои дети не тупые, в отличии от тебя. Младший так же на бюджет поступит. А старшему дадим денежек, ты правда таких даже в лапках не держала, а дальше он сам решит куда и на что направить. Чуть позднее и младшему соберем. Но ты продолжай про ведра с гайками писать. И придумывай куда за первенца деньги потратишь. Пропьешь или на свадьбу, чтоб как у всех.
21:16:07 10-01-2024
Гость (20:53:58 10-01-2024) Дурашка, мои дети не тупые, в отличии от тебя. Младший так ж... Ты, киса, лучше сразу тренируй его "свободная касса" говорить, может хоть он в вашей семье человеком станет, раз у тебя не получилось.
21:25:33 10-01-2024
Гость (21:16:07 10-01-2024) Ты, киса, лучше сразу тренируй его "свободная касса" говорит... Да ты же чья-то дурочка... Ну не будут мои дети с тобой сменами меняться. Не умеют они этого. Не для того их учим... Сама справляйся, сама!!! Но "пакет надо" не забывай всех клиентов спрашивать!
10:04:46 11-01-2024
Гость (19:27:31 10-01-2024) Деточка, мы для себя и рожали. Старшему 22 годика. Он самост... Старшему уже пора отдельно жить . Вот и потратьте на это. А то блин бедным потратить некуда.
20:10:01 10-01-2024
Не мат капитал а детский капитал. Ни одной копейки на его проедание родителями Только на развитие ребенка высшее образование.