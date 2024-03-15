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Рецепт идеальных блинов. Сибиряки последнюю неделю чаще посещают кулинарные сайты

Об этом говорят данные анализа обезличенного трафика клиентов МегаФона

15 марта 2024, 16:45, ИА Амител

Блины. Масленица / Фото: freepik.com
Блины. Масленица / Фото: freepik.com

В период масленичной недели в Сибири вырос интерес к кулинарным сайтам. За последние семь дней трафик на таких ресурсах увеличился на 19%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив обезличенною статистику использования мобильного трафика на популярных сайтах с рецептами.

Самым популярным кулинарным сайтом в Сибири остается Eda.ru*. Его трафик вырос на 11%. На этом ресурсе пользователи потратили более трети объема данных. На втором месте – RussianFood* с ростом трафика на 25% за год. Замыкает тройку лидеров сайт 1000.menu*, где абоненты потратили в три раза больше гигабайт по сравнению с прошлым годом в Масленицу.

Вот как выглядит рейтинг самых увлеченных поиском идеального рецепта блинов сибиряков:

  • Красноярский край (23% от общего объема данных);
  • Кемеровская область (18%);
  • Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17%);
  • Новосибирская область (15%);
  • Омская область (10%);
  • Томская область (9%);
  • Хакасия (5%);
  • Тыва (2%);
  • Республика Алтай (1%).

В преддверии Масленицы рост интернет-активности пользователей зафиксировали не только на кулинарных сайтах, но и на продуктовых интернет-площадках.

Так, по данным МегаФона, трафик на сайтах с рецептами увеличился на 31%, а на платформах доставки продуктов – на 9%.

В топе наиболее популярных площадок по объему израсходованных гигабайт – "Самокат", "Лента" и Metro*.

Напомним, ранее МегаФон совместно со Start* проанализировал спрос на онлайн-кинотеатры в стране.

Тогда специалисты зафиксировали рост популярности платформ почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Тренд был связан с увеличением количества выпущенных премьер. Так объем трафика на видеоплатформах Start и Wink*в декабре 2023 года увеличился на 64%.

*Eda.ru ("Еда.ру"); RussianFood ("РашнФуд"); 1000.menu ("1000.меню"); Metro ("Метро"); Start ("Старт"); Wink("Винк").

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