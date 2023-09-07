Вандалы в очередной раз разгромили Мизюлинскую рощу

Горожане задаются вопросом, когда хулиганов начнут привлекать к ответственности

07 сентября 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Барнаульцы возмущены очередным случаем вандализма в Мизюлинской роще. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, в этот раз от рук хулиганов пострадала скамейка. Одну из досок выломали, а неподалеку ею же расковыряли землю.

Пользователи в социальных сетях задаются вопросом, когда тех, кто разрушает общественное место, начнут привлекать к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Бийске вандалы повредили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.