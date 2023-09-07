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Вандалы в очередной раз разгромили Мизюлинскую рощу

Горожане задаются вопросом, когда хулиганов начнут привлекать к ответственности

07 сентября 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

Барнаульцы возмущены очередным случаем вандализма в Мизюлинской роще. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, в этот раз от рук хулиганов пострадала скамейка. Одну из досок выломали, а неподалеку ею же расковыряли землю.

Пользователи в социальных сетях задаются вопросом, когда тех, кто разрушает общественное место, начнут привлекать к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Бийске вандалы повредили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Барнаул Вандалы

Комментарии 3

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Гость

19:48:30 07-09-2023

С полицайского жалования восстановите лавочку. А те если смогут поймать, с хулиганов заберут причитаемое + медали + звездопад...

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Гость

19:53:08 07-09-2023

А что камеры ничего не показывают? Там вроде должно быть видеонаблюдение. По крайней мере планировалось.

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Гость

07:45:00 08-09-2023

Вандалы должны искупать в новых регионах. Полицейские нужны здесь

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