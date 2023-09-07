Вандалы в очередной раз разгромили Мизюлинскую рощу
Горожане задаются вопросом, когда хулиганов начнут привлекать к ответственности
07 сентября 2023, 19:20, ИА Амител
Фото: Barnaul22
Барнаульцы возмущены очередным случаем вандализма в Мизюлинской роще. Об этом рассказали в паблике Barnaul22.
По словам автора сообщения, в этот раз от рук хулиганов пострадала скамейка. Одну из досок выломали, а неподалеку ею же расковыряли землю.
Пользователи в социальных сетях задаются вопросом, когда тех, кто разрушает общественное место, начнут привлекать к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Бийске вандалы повредили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.
19:48:30 07-09-2023
С полицайского жалования восстановите лавочку. А те если смогут поймать, с хулиганов заберут причитаемое + медали + звездопад...
19:53:08 07-09-2023
А что камеры ничего не показывают? Там вроде должно быть видеонаблюдение. По крайней мере планировалось.
07:45:00 08-09-2023
Вандалы должны искупать в новых регионах. Полицейские нужны здесь