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Родителям в России придется подтверждать родство c младенцем

С 1 сентября супружеским парам и одиноким мамам будут проводить ДНК-тестирование

30 августа 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России мамам и папам, решившим обзавестись ребенком при помощи суррогатной матери, придется подтвердить свое родство с малышом, пишет "Парламентская газета".

"Ребенку и родителям сделают ДНК-тесты. У малыша кровь возьмут в роддоме и отправят в лабораторию. Родители получат заключение о признании или непризнании их генетическими отцом и матерью, второй экземпляр будет хранить проводившая тест организация, а третий передадут в роддом", - отмечает издание.

Найти суррогатную маму родители могут самостоятельно, обратиться в специальное агентство или в клинику ЭКО, где могут быть свои базы потенциальных кандидаток. В среднем услуги суррогатной матери стоят около 1,5 млн рублей.

По данным ВЦИОМ, 70% россиян положительно относятся к суррогатному материнству, если у людей нет возможности самим родить и выносить детей.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 2

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Гость

16:23:45 30-08-2023

Рогатых россиян значительно поуменьшится?

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Гость

17:08:26 30-08-2023

Гость (16:23:45 30-08-2023) Рогатых россиян значительно поуменьшится? ... с чтением плохо? * при помощи суррогатной матери*

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