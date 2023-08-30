Родителям в России придется подтверждать родство c младенцем

С 1 сентября супружеским парам и одиноким мамам будут проводить ДНК-тестирование

30 августа 2023, 15:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России мамам и папам, решившим обзавестись ребенком при помощи суррогатной матери, придется подтвердить свое родство с малышом, пишет "Парламентская газета".

"Ребенку и родителям сделают ДНК-тесты. У малыша кровь возьмут в роддоме и отправят в лабораторию. Родители получат заключение о признании или непризнании их генетическими отцом и матерью, второй экземпляр будет хранить проводившая тест организация, а третий передадут в роддом", - отмечает издание.

Найти суррогатную маму родители могут самостоятельно, обратиться в специальное агентство или в клинику ЭКО, где могут быть свои базы потенциальных кандидаток. В среднем услуги суррогатной матери стоят около 1,5 млн рублей.

По данным ВЦИОМ, 70% россиян положительно относятся к суррогатному материнству, если у людей нет возможности самим родить и выносить детей.