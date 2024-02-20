В Алтайском крае еженедельно заболевают ОРВИ до 26 тысяч человек

Также в регионе выявляют грипп и по-прежнему ковид

20 февраля 2024, 07:31, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: unsplash.com

В феврале в Алтайском крае еженедельно регистрируют 23-26 тысяч пациентов, заболевших ОРВИ, но ситуация стабильная и ожидаемая в эпидсезоне. Об этом изданию "КП-Барнаул" сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"Традиционно больше болеют дети – их среди заболевших 60% против 40% взрослых. Кроме ОРВИ на Алтае болеют и гриппом, и ковидом, правда – реже", – сказала специалист.

Так, с конца декабря в крае зарегистрировали порядка 200 случаев гриппа А. По ковиду же показатели и вовсе самые низкие – 100-120 случаев в неделю. Как подчеркнула Переладова, он стал обычным респираторным вирусом, не агрессивным.

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