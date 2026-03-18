На Алтае подготовили около 40 тысяч мест для размещения людей на случай "жесткого" паводка

Виктор Томенко подчеркнул, что безопасность жителей края — абсолютный приоритет в работе

18 марта 2026, 15:23, ИА Амител

Командно-штабные учения / Фото: t.me/tomenko_22

В Барнауле в среду, 18 марта, прошли командно-штабные учения с органами управления и силами РСЧС Алтайского края, посвященные обеспечению спокойной обстановки в Алтайском крае в период паводка. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале.

«Регулярно лично контролирую, как в нашем крае проходят учения спасателей по работе в самых разных ситуациях — от паводков до пожаров. Безопасность людей — абсолютный приоритет в работе. Постоянно совершенствуем работу. Это касается и взаимодействия между разными ведомствами, и учебы для специалистов, и вложения средств в необходимое оборудование», — подчеркнул Томенко.

Командно-штабные учения / Фото: t.me/tomenko_22

Для контроля за обстановкой во время паводка работают гидрологические посты по всему краю, специалисты используют данные со спутников. В городах и селах убирают снег, чистят ливневые стоки и водоотводы.

На случай чрезвычайных ситуаций в крае есть возможность разместить около 40 тысяч человек в соответствующих временных пунктах.

«Это лишь небольшая часть работы, которую мы выполняем ежегодно. Учения показали, что наши спасатели отлично подготовлены. Продолжаем контролировать обстановку по всему краю», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что обильные снегопады могут усугубить ситуацию с паводками в Барнауле. На 14 марта зарегистрированный уровень осадков составил 28,4 мм, что существенно выше стандартной среднемесячной нормы в 19 мм.