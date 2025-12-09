Россиян предупредили о резком росте тарифов на электроэнергию после реформы ФАС

Отмена субсидий может привести к заметному скачку цен

09 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Бумажная квитанция / Фото: amic.ru

В России обсуждается новая реформа тарифов, которая может существенно изменить стоимость электроэнергии для населения. На фоне планового повышения тарифов ЖКХ в 2026 году Федеральная антимонопольная служба предложила пересмотреть систему дифференциации и социальные нормы потребления. Формальной причиной стали майнеры, которые, по мнению ведомства, пользуются преимуществами низких тарифов для граждан, пишет Kursdela.biz.

Сегодня стоимость электричества для населения частично удерживается за счет бизнеса: перекрестное субсидирование в 2025 году оценивается в 339 млрд рублей. Именно такую сумму предприятия ежегодно доплачивают, чтобы тарифы для граждан оставались ниже. ФАС предлагает изменить модель, установить льготный порог в размере 1200 кВт·ч и постепенно отменить понижающие коэффициенты. Если реформу одобрят, она начнет действовать с 2027 года.

Эксперты предупреждают: отмена субсидий может привести к заметному скачку цен. По оценке члена Центрального совета профсоюза "Новый Труд" Анатолия Баранова, тарифы на электроэнергию в перспективе могут вырасти вплоть до 100%. Первый этап, по его мнению, способен принести разовый рост примерно на 25–30%, что неизбежно усилит инфляционное давление, поскольку электричество заложено практически в любые производственные и логистические цепочки.

Дополнительную нагрузку ощутят домохозяйства, пользующиеся электроплитами, бойлерами и электрическим отоплением. В частном секторе без газа ежемесячные платежи могут увеличиться на несколько тысяч рублей. При этом уже с октября 2026 года запланировано очередное повышение тарифов ЖКХ, включая электричество.

Эксперты отмечают, что подорожание отразится на покупательной способности населения и приведет к снижению спроса на товары и услуги. Особенно уязвимыми могут оказаться отрасли массового потребления – производство мебели, одежды, бытовой техники, стройматериалов. При отсутствии дополнительных мер регулирования возможен рост неплатежей и снижение объемов производства.

Сегодня тарифы на свет сильно различаются между регионами: меньше всего жители платят в Иркутской области, Хакасии, Чечне, а также в новых регионах; больше всего – на Чукотке, в Якутии, Москве и Подмосковье, на Камчатке и в ряде северных регионов. Однако аналитики предупреждают: если реформа вступит в силу, рост почувствуют и те регионы, где электричество традиционно самое дешевое.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность распространить на всю страну механизм специальных надбавок к тарифам на электроэнергию, чтобы решить хронические проблемы энергосбыта на Северном Кавказе.