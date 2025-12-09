НОВОСТИЭкономика

Россиян предупредили о резком росте тарифов на электроэнергию после реформы ФАС

Отмена субсидий может привести к заметному скачку цен

09 декабря 2025

В России обсуждается новая реформа тарифов, которая может существенно изменить стоимость электроэнергии для населения. На фоне планового повышения тарифов ЖКХ в 2026 году Федеральная антимонопольная служба предложила пересмотреть систему дифференциации и социальные нормы потребления. Формальной причиной стали майнеры, которые, по мнению ведомства, пользуются преимуществами низких тарифов для граждан, пишет Kursdela.biz.

Сегодня стоимость электричества для населения частично удерживается за счет бизнеса: перекрестное субсидирование в 2025 году оценивается в 339 млрд рублей. Именно такую сумму предприятия ежегодно доплачивают, чтобы тарифы для граждан оставались ниже. ФАС предлагает изменить модель, установить льготный порог в размере 1200 кВт·ч и постепенно отменить понижающие коэффициенты. Если реформу одобрят, она начнет действовать с 2027 года.

Эксперты предупреждают: отмена субсидий может привести к заметному скачку цен. По оценке члена Центрального совета профсоюза "Новый Труд" Анатолия Баранова, тарифы на электроэнергию в перспективе могут вырасти вплоть до 100%. Первый этап, по его мнению, способен принести разовый рост примерно на 25–30%, что неизбежно усилит инфляционное давление, поскольку электричество заложено практически в любые производственные и логистические цепочки.

Дополнительную нагрузку ощутят домохозяйства, пользующиеся электроплитами, бойлерами и электрическим отоплением. В частном секторе без газа ежемесячные платежи могут увеличиться на несколько тысяч рублей. При этом уже с октября 2026 года запланировано очередное повышение тарифов ЖКХ, включая электричество.

Эксперты отмечают, что подорожание отразится на покупательной способности населения и приведет к снижению спроса на товары и услуги. Особенно уязвимыми могут оказаться отрасли массового потребления – производство мебели, одежды, бытовой техники, стройматериалов. При отсутствии дополнительных мер регулирования возможен рост неплатежей и снижение объемов производства.

Сегодня тарифы на свет сильно различаются между регионами: меньше всего жители платят в Иркутской области, Хакасии, Чечне, а также в новых регионах; больше всего – на Чукотке, в Якутии, Москве и Подмосковье, на Камчатке и в ряде северных регионов. Однако аналитики предупреждают: если реформа вступит в силу, рост почувствуют и те регионы, где электричество традиционно самое дешевое.

Ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность распространить на всю страну механизм специальных надбавок к тарифам на электроэнергию, чтобы решить хронические проблемы энергосбыта на Северном Кавказе.

Avatar Picture
Татьяна

20:52:50 09-12-2025

В годы социализма была электрификация всей страны. А что происходит сейчас????? Прощай телевизор, интернет! Да здравствует керосиновая лампа и лучина, так что ли!!???? Зачем образованный народ??? Неграмотными управлять легче. Дожили.....

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:02:59 09-12-2025

Да и так уже в космосе цены на электричество...

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:09 09-12-2025

Да затяните уж последнюю гайку для народа, что уж там...

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:28:09 09-12-2025

может кому то нужны новые виллы за бугром?яхты самолеты шубы бентли брюлики...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

22:57:15 09-12-2025

Хотелось бы послушать на этот счст народную партию ЕР.ПРедставителей правительства мы почитали.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:08 10-12-2025

Горожанин. (22:57:15 09-12-2025) Хотелось бы послушать на этот счст народную партию ЕР.ПРедст... Так партия ЕР и в большинстве голосует за такие антинародные законы. Не следите? Посмотрите сами

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:52:46 09-12-2025

Всё для народа. Спасибо за "заботу". До нищеты довели уже.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:27 09-12-2025

Ловите майнеров, лентяи скучающие. Нефиг все население кошмарить.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:14:47 09-12-2025

Не понятно причём тут манеры, если соцнормы не хватает даже на обычные бытовые потребности. Дело думаю как раз в наших кавказских братьях, плату за которых нам хотят вложить в тариф, как раньше и писали.

А повышение тарифов для населения, чтобы он стал больше, чем для юрлиц, это дело времени. В Европе так уже давно, а наши госуправленцы могут только копировать, свою экономику с учетом особенностей климата, недр , территории и демографии и др. они построить не могут

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ася

02:38:31 10-12-2025

Чечня вообще не платит, поэтому всем остальным регионам и поднимают цены нв электричество, чтобы миллиардные чеченские долги покрыть.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

07:20:21 10-12-2025

Всё-таки это мне кажется фейком,как и гулявшие по тик току рассказ главы газпрома о якобы сумасшедшем долге Газпрома( это вполне возможно) и его погашении за счет простых потребителей. Слухи касаются сразу двух основных источников энергии для жизни людей - газа и э\э. А как и всякие слухи, возможные в реальности (капитализм, главное - группе лиц карманы набить), вызывают нервозность у людей, т.к. 90-е годы показали реальности самых невозможных для советского человека событий.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:30:51 10-12-2025

а ФАС,точно антимонопольная контора?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:40:17 10-12-2025

Это в стране ,где производство и экспорт электроэнергии занимают первое место в мире?А потом мы критикуем запад за их непосильные тарифы?У меня мнение ,что данная отрасль экономики находится не в тех руках ,все эти многочисленные нынешние меры по повышению всего и на всё направлены на откровенный грабёж населения и создания невыносимых условий жизни.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:05 10-12-2025

В Чечене не принято платить ни за Эл Эн ни за газа, да с них особо то и не требует ни кто, как говорится рискни отключи или счет арестуй.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:33 10-12-2025

У нас может не доплачивают? Не так давно ж на рубль подлетела цена? куда еще больше то. Живу в своем доме с газовым отоплением, за электричество плачу больше чем за отопление, мусор, воду и интернет вместевзятые. Вы там с дубов рухнули? Хохлов бомбим, у них тарифы не ростут, у нас вроде с энергетикой пока нормально, зато всё дорожает.

  0 Нравится
Ответить
