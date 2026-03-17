Россияне могут требовать компенсацию от коллеги при заражении
Юрист разъяснила механизм защиты прав пострадавших
17 марта 2026, 11:35, ИА Амител
Российские работники имеют право обратиться в суд за компенсацией, если были заражены коллегой в процессе трудовой деятельности.
Такую информацию предоставила ТАСС Анастасия Колодяжная — старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА (Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).
«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — пояснила собеседница издания.
При этом Колодяжная обратила внимание на важный процессуальный аспект:
«Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц».
Иными словами, для успешного взыскания компенсации работникам необходимо документально подтвердить фактические затраты на лечение и лекарства, сумму утраченного дохода за время болезни, а также обоснованность требований о возмещении морального вреда.
Ранее сообщалось, что в России поменяются правила выдачи больничных для часто болеющих.
11:40:44 17-03-2026
Ну это если только ЗППП
11:57:44 17-03-2026
Это для секретарш придумано?
🤣
11:57:59 17-03-2026
Эту бы новость да во времена Ковыдлы …
12:10:29 17-03-2026
Идиотские выдумки. Как доказать, что его заразил коллега, ане он коллегу? То что коллега раньше обратился в поликлинику ни о чем не говорит. Мог прийти заразить весь коллектив. Делать вид что здоровый, а потом уйти на больничный и подать ко всем иск о взыскании заработной платы утраченной и морального вреда. Бред какой-то.
12:23:09 17-03-2026
Гость (12:10:29 17-03-2026) Идиотские выдумки. Как доказать, что его заразил коллега, ан... Даже при гонорее не всегда понятно кто кого заразил, особенно в групповухе
12:49:48 17-03-2026
+100500
все правильно. прутся на работу кашляющие харкающие и температурящие.
теперь четко будет. приперся зафиксировали и если заболел кто то вычли из зарплаты заразного
а не фиг переться было
13:19:33 17-03-2026
Гость (12:49:48 17-03-2026) +100500все правильно. прутся на работу кашляющие харкающ... Вы дохтур? Можете прямо сходу диагнозы ставить, без всяких там анализов? Как вы определите, отчего кашляет человек? У него может быть вполне себе не заразная для окружающих аллергия. Например, на ваш яд.
13:31:18 17-03-2026
Кхм... (13:19:33 17-03-2026) Вы дохтур? Можете прямо сходу диагнозы ставить, без всяких т... Это на всех обиженный, он ту везде строчит с утра до ночи😃
13:44:46 17-03-2026
Кхм... (13:19:33 17-03-2026) Вы дохтур? Можете прямо сходу диагнозы ставить, без всяких т... я вам так скажу. Году в 1480 где нибудь в заштатном европейском городке на работе больного мигом определяли. Безо всякого врача. Научились когда чума ходила. Догадываетесь хотя бы приблизительно что с таким делали???? А научились таких определять так как жить хотели. Жить захочешь быстро научишься
14:04:50 17-03-2026
Гость (13:44:46 17-03-2026) я вам так скажу. Году в 1480 где нибудь в заштатном европейс... Вам бы к доктору. Головушку полечить. Почему за таблеточками не являетесь? Весна всё-таки...
13:57:46 17-03-2026
Гость (12:49:48 17-03-2026) +100500все правильно. прутся на работу кашляющие харкающ... Да! Именно так! Прутся на работу больные, заражают всех. А почему прутся? Им врач больничный не дает. Так что всем коллективом иск к доктору.
14:04:08 17-03-2026
Гость (13:57:46 17-03-2026) Да! Именно так! Прутся на работу больные, заражают всех. А ... Чтобы к доктору попасть, особенно в поликлинике , надо недели 2 ждать …
14:10:05 17-03-2026
Шинник (14:04:08 17-03-2026) Чтобы к доктору попасть, особенно в поликлинике , надо недел... Идём дальше... Кто установил порядок, что две недели ждать? Ищем этого стрелочника, тащим его в суд.
14:14:26 17-03-2026
Шинник (14:04:08 17-03-2026) Чтобы к доктору попасть, особенно в поликлинике , надо недел... Чо врать-то. С температурой и соплями вас тут же на больничный отправят.
17:47:18 17-03-2026
Больничный получить тяжко...с температурой на работу...тут еще эти проблемы....да на кой черт мне это все надо...пойду в леса и там обоснуюсь...
21:40:01 17-03-2026
Гость (17:47:18 17-03-2026) Больничный получить тяжко...с температурой на работу...тут е... В леса с тепюмпературой не советую, окочуритесь