Россияне могут требовать компенсацию от коллеги при заражении

Юрист разъяснила механизм защиты прав пострадавших

17 марта 2026, 11:35, ИА Амител

Российские работники имеют право обратиться в суд за компенсацией, если были заражены коллегой в процессе трудовой деятельности.

Такую информацию предоставила ТАСС Анастасия Колодяжная — старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА (Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина).

«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — пояснила собеседница издания.

При этом Колодяжная обратила внимание на важный процессуальный аспект:

«Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц».

Иными словами, для успешного взыскания компенсации работникам необходимо документально подтвердить фактические затраты на лечение и лекарства, сумму утраченного дохода за время болезни, а также обоснованность требований о возмещении морального вреда.

Ранее сообщалось, что в России поменяются правила выдачи больничных для часто болеющих.