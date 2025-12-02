В России могут поднять тарифы на электроэнергию, чтобы компенсировать долги Кавказа
На Северный Кавказ приходится около 90% общей задолженности перед энергорынком
02 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
Российские власти рассматривают возможность распространить на всю страну механизм специальных надбавок к тарифам на электроэнергию, чтобы решить хронические проблемы энергосбыта на Северном Кавказе. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Энергокомпании региона несут крупнейшие в стране убытки из-за массовых неплатежей и рекордного уровня хищений электроэнергии. На Северный Кавказ приходится около 90% общей задолженности перед энергорынком – почти 64 млрд рублей. В отдельных республиках ситуация особенно тяжелая: в Ингушетии и Дагестане потери при передаче тока достигают 47–54%.
Одним из вариантов решения обсуждается схема, уже применяемая на Дальнем Востоке. Так называемая "дальневосточная надбавка" позволяет снижать тарифы в ДФО за счет их повышения в западных регионах России. По аналогии этот механизм может быть использован для покрытия убытков и уменьшения платежей в проблемных зонах, включая Северный Кавказ, за счет более высоких тарифов для потребителей в других субъектах страны.
Ранее сообщалось, что Минстрой России разработал законопроект о повсеместном внедрении электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Планируется, что оплачивать ЖКУ россияне будут в цифровом формате через порталы ГИС ЖКХ и "Госуслуги".
21:08:43 02-12-2025
Давайте еще и за их еду будем платить, и одежду да вообще все сделайте им бесплатное за счет остальных
10:59:32 03-12-2025
Юрий (21:08:43 02-12-2025) Давайте еще и за их еду будем платить, и одежду да вообще вс... Надо платить за удовольствие
21:21:48 02-12-2025
увеличить тариф на электроэнергию в несколько раз для регионов Кавказа, пока не оплатят долг. Для Дагистана и Ингушетии российские законы не законы. Нахлебники одним словом.
21:28:02 02-12-2025
А ещё Миллер просил всех заплатить за его долги по продаже газа за границу!...
21:37:28 02-12-2025
Ну здорово, итак каждый год, а то и не по одному разу в год, поднимают коммунальные, а тут ещё за кого то платить???????
21:39:58 02-12-2025
Оборзели вконец...Для решения этих проблем есть соответствующие службы которые имеют нехилые зарплаты...
22:29:23 02-12-2025
Гость (21:39:58 02-12-2025) Оборзели вконец...Для решения этих проблем есть соответствую... именно так, как с русских россиян, так долги по коммунальным платежам взыскивают через суд, а не русским россиянам прощают долги
22:50:05 02-12-2025
Гость (21:39:58 02-12-2025) Оборзели вконец...Для решения этих проблем есть соответствую... Распустить службы, и на сэкономленные деньги, компенсировать недоплаты
22:37:19 02-12-2025
Я фигею! А может все перестанут платить и эти инициаторы будут покрывать долги сами за всех?
22:49:39 02-12-2025
Пусть Москва за всю Россию платит, я думаю это будет справедливо.
23:38:16 02-12-2025
Это что я сейчас прочитала? 😳 🤦 Просто так об этом заявляют? Одни умники не платят, давайте на остальных (дурачков) раскидаем их долги??!!! Может хватит уже таких новостей, у нас и так не жизнь, а существование!
16:40:02 03-12-2025
Гость (23:38:16 02-12-2025) Это что я сейчас прочитала? 😳 🤦 Просто так об этом заявляю... а у энергетиков это норма, даже на примере МКД - эл. энергию квартир, кто не платит регулярно, оплачивают остальные жильцы. Вот почему бы не сделать эту аферу в масштабах страны?
04:05:38 03-12-2025
А прекратить подачу услуг до полного их погашения не желают? Это только для россиян так можно? Сколько можно измываться над гражданами России? Хватит!!! Пора нам остановить безумие чиновников!!!!
06:44:31 03-12-2025
Бусинка (04:05:38 03-12-2025) А прекратить подачу услуг до полного их погашения не желают?... Отключите. Давно КТО было? Там далеко не терпилы живут
07:22:09 03-12-2025
Жулики чиновники хотят своё неумение и воровство переложить на других. Разделяй и властвуй... Проходили много-много раз.
08:28:30 03-12-2025
Как говорил Сталин, у каждой ошибки есть фамилия имя и отчество.
Счетную палату загнать на Кавказ и после нахождения виновных в не платежах и виновных вообще в допущении этой ситуации – конфискация личного имущества и возмещение долга за электроэнергию путем многолетней отработки на лесоповалах Сибири, без права переписки.
Просто нужна политическая воля, а не тряпки на местах
09:02:11 03-12-2025
В этих регионах и раскидывайте долги на потребителей остальных. У нас в садоводстве потери на садоводство ложатся, а не на все остальные садоводства. ОДН в доме тоже не соседний дом оплачивает, а мы.
09:07:34 03-12-2025
Пока такие разговоры идут, ничего и не изменится. Там наверняка есть начальник электросетей, который получает немало! И замы и замы замов. Если не справляется руководство, нужно менять и ставить конкретную задачу. Не готовы - идите лесом, не справились - туда же. Путину нужно писать на горячую линию.
09:56:49 03-12-2025
Не гоните волну...
10:25:01 03-12-2025
Это просто провокация какая то.Край находится в самом хвосте рейтингов по всем показателям уровня жизни,да ещё мы обязаны компенсировать кому то уворованную электроэнергию.Почему с нас взыскивают разные долги, а там этого сделать нельзя?Что ,закон только для нас?Мы из кожи вон лезем чтобы как то выжить ,при всех наших суровых условиях,а там должны за наш счёт процветать?Ни годится такое отношение к нам.
11:52:11 03-12-2025
Была недавно в абхазии, они откровенно ржут что соседний сочи платит в 5 раз больше за свет а мы им отправляем за копейки. Наверное наши надеются что так нас везде любить будут, а в итоге не уважают
21:37:29 09-12-2025
В Абхазии на вопрос :"А почему вы за свет не платите? "-у жителей глаза на лоб лезут. Чтооо, мы за свет должны платить? Ага, щааааз. Россия заплатит. И ржут в глаза.