В России могут поднять тарифы на электроэнергию, чтобы компенсировать долги Кавказа

На Северный Кавказ приходится около 90% общей задолженности перед энергорынком

02 декабря 2025, 21:00, ИА Амител

Бумажная квитанция / Фото: amic.ru

Российские власти рассматривают возможность распространить на всю страну механизм специальных надбавок к тарифам на электроэнергию, чтобы решить хронические проблемы энергосбыта на Северном Кавказе. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Энергокомпании региона несут крупнейшие в стране убытки из-за массовых неплатежей и рекордного уровня хищений электроэнергии. На Северный Кавказ приходится около 90% общей задолженности перед энергорынком – почти 64 млрд рублей. В отдельных республиках ситуация особенно тяжелая: в Ингушетии и Дагестане потери при передаче тока достигают 47–54%.

Одним из вариантов решения обсуждается схема, уже применяемая на Дальнем Востоке. Так называемая "дальневосточная надбавка" позволяет снижать тарифы в ДФО за счет их повышения в западных регионах России. По аналогии этот механизм может быть использован для покрытия убытков и уменьшения платежей в проблемных зонах, включая Северный Кавказ, за счет более высоких тарифов для потребителей в других субъектах страны.

Ранее сообщалось, что Минстрой России разработал законопроект о повсеместном внедрении электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Планируется, что оплачивать ЖКУ россияне будут в цифровом формате через порталы ГИС ЖКХ и "Госуслуги".