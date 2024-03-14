НОВОСТИОбщество

Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

Сейчас люди, которые защищали свою жизнь, вынуждены потом объяснять, почему они не захотели умирать и покалечили нападавшего

14 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Мой дом – моя крепость / Фото: unsplash.com
Мой дом – моя крепость / Фото: unsplash.com

В правительство РФ на отзыв направлен законопроект, предлагающий оградить от обвинений россиян, защищавших свои жизни, жизни родных и свое имущество во время проникновения злоумышленников на территорию частной собственности, пишет "Парламентская газета".

Сейчас законопослушный гражданин во время нападения на него обязан за короткое время оценить степень опасности, определить намерения злоумышленника и быть доброжелательным к нему. При этом нападающий находится даже в более выгодном положении, ведь именно тот, кто защищается, будет потом доказывать свою невиновность.

Авторы законопроекта предлагают урегулировать права россиян на необходимую оборону хотя бы в пределах своего жилища. Они намерены ввести принцип "мой дом – моя крепость".

"Если злоумышленники проникли в квартиру или дом незаконно, защищать себя и близких от опасных для жизни действий или при их угрозе можно любыми способами. Это не сочтут превышением пределов необходимой самообороны", – уточняет издание.

Также предлагается разрешить защищать свое имущество. Речь идет как о местах постоянного или временного проживания, так и о местах пребывания, например в гостинице.

Фото: unsplash.com

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Законопроекты права человека

Комментарии 5

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гость

15:11:09 14-03-2024

Так мы и поверили. Затаскают по судам и в итоге ещё и посадят. И ещё если и в правду огласят такой закон ,то представляю сколько будет трупов у нас в России . Под шумок кого-нибудь грохнут у себя дома ,а скажут ,что он проник в их квартиру с целью убийства. Ой да всё это ерунда. Просто надо знать правило - мой дом моя крепость,вот и всё.

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гость

15:57:06 14-03-2024

Ну, на наконец-то! Дошло.
Сколько людей пострадало, и морально и материально.

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Гость

17:08:07 14-03-2024

гость (15:57:06 14-03-2024) Ну, на наконец-то! Дошло.
Сколько людей пострадало, и морал... А сколько еще пострадает!

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Гость

02:43:33 15-03-2024

Так и в гости теперь ходить опасно будет. Чуть что и хозяин завалит и ему ничего не будет.

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Гость

12:58:00 15-03-2024

Пока не будет закона о частной собственности,не будет в продаже доступного настоящего оружия. Так и будет продолжаться. Для нерадивых-Ваш собственный дом стоит на арендованной земле. Найдете под домом нефть-все будет государственное. Аи надо будет построить многоэтажку-отберут и спрашивать не будут.

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