Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья
Сейчас люди, которые защищали свою жизнь, вынуждены потом объяснять, почему они не захотели умирать и покалечили нападавшего
14 марта 2024, 15:00, ИА Амител
В правительство РФ на отзыв направлен законопроект, предлагающий оградить от обвинений россиян, защищавших свои жизни, жизни родных и свое имущество во время проникновения злоумышленников на территорию частной собственности, пишет "Парламентская газета".
Сейчас законопослушный гражданин во время нападения на него обязан за короткое время оценить степень опасности, определить намерения злоумышленника и быть доброжелательным к нему. При этом нападающий находится даже в более выгодном положении, ведь именно тот, кто защищается, будет потом доказывать свою невиновность.
Авторы законопроекта предлагают урегулировать права россиян на необходимую оборону хотя бы в пределах своего жилища. Они намерены ввести принцип "мой дом – моя крепость".
"Если злоумышленники проникли в квартиру или дом незаконно, защищать себя и близких от опасных для жизни действий или при их угрозе можно любыми способами. Это не сочтут превышением пределов необходимой самообороны", – уточняет издание.
Также предлагается разрешить защищать свое имущество. Речь идет как о местах постоянного или временного проживания, так и о местах пребывания, например в гостинице.
15:11:09 14-03-2024
Так мы и поверили. Затаскают по судам и в итоге ещё и посадят. И ещё если и в правду огласят такой закон ,то представляю сколько будет трупов у нас в России . Под шумок кого-нибудь грохнут у себя дома ,а скажут ,что он проник в их квартиру с целью убийства. Ой да всё это ерунда. Просто надо знать правило - мой дом моя крепость,вот и всё.
15:57:06 14-03-2024
Ну, на наконец-то! Дошло.
Сколько людей пострадало, и морально и материально.
17:08:07 14-03-2024
гость (15:57:06 14-03-2024) Ну, на наконец-то! Дошло.
Сколько людей пострадало, и морал... А сколько еще пострадает!
02:43:33 15-03-2024
Так и в гости теперь ходить опасно будет. Чуть что и хозяин завалит и ему ничего не будет.
12:58:00 15-03-2024
Пока не будет закона о частной собственности,не будет в продаже доступного настоящего оружия. Так и будет продолжаться. Для нерадивых-Ваш собственный дом стоит на арендованной земле. Найдете под домом нефть-все будет государственное. Аи надо будет построить многоэтажку-отберут и спрашивать не будут.