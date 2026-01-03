Изменение условий получения льготы направлено на улучшение положения семей

03 января 2026, 21:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

С 1 января 2026 года льгота по НДФЛ при продаже жилья распространяется на семьи, в которых второй ребенок на момент сделки еще не родился, а также на семьи с недееспособными детьми независимо от их возраста, рассказала РИА Новости партнер и руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

«Учитываются дети, которые на момент сделки еще не родились: семья не должна платить НДФЛ, если второй и последующий ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года», – пояснила Болдинова.

Семьи, в которых двое и более детей, не платят НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения, если соблюдены некоторые условия:

в семье должно быть двое и более детей младше 18 лет, а также взамен проданного жилья необходимо приобрести другое в течение того же года, когда заключена сделка, или до 30 апреля следующего года;

кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, новое жилье должно быть больше по площади и его кадастровая стоимость должна быть выше, чем стоимость проданного жилья;

на момент сделки продавцу и членам его семьи не должно принадлежать в совокупности более 50% другого жилья, общая площадь которого больше, чем площадь приобретаемого.

«Изменение условий получения льготы направлено на улучшение положения семей», – подчеркнула эксперт.

Кроме того, с 1 января 2026 года для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков.

Ранее сообщалось, что продать квартиру станет сложнее: Госдума готовит серьезные изменения на рынке недвижимости. Изменятся правила налогообложения при продаже недвижимости.