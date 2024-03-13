"Ростелеком" обеспечит видеонаблюдение на выборах президента

Оператор провел линии связи и оборудовал техникой избирательные участки

13 марта 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KWrTi

Установка камер / Фото: "Ростелеком"

Федеральный провайдер "Ростелеком" оснастил избирательные участки в Алтайском крае системой видеонаблюдения на мартовских выборах президента РФ и организовал каналы связи в центр общественного наблюдения для обеспечения прямой интернет-трансляции с избирательных участков.

Оператор активно работает над организацией видеонаблюдения на выборах в Алтайском крае еще с 2014 года. В этом году компания совместно с подрядчиками смонтировала 700 программно-аппаратных комплексов, "Ростелеком" установил 1,4 тыс. камер на избирательных участках.

Основные работы по монтажу оборудования прошли в крупных городах региона: Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске.

Помимо установки камер, специалисты компании также обеспечили работу телекоммуникационных шкафов, в которых разместили коммутаторы, блоки бесперебойного питания и другое оборудование.

Недавно оператор закончил работу по установке оборудования в Алтайской краевой библиотеке имени В.Я. Шишкова, где во время выборов будет функционировать центр общественного наблюдения.

Там установили мультимедийный экран из нескольких ТВ-панелей для прямой трансляции с камер избирательных участков.

Камеры настроены так, что под вниманием наблюдателей будут урны, вход в кабинку для голосования, столы с бюллетенями, а также сейфы для документов. Все полученные записи передадут на специальный служебный портал. А после окончания выборов видеоматериал отправят в центр обработки данных оператора на хранение.

"Для бесперебойной работы избирательных участков накануне и в дни выборов мы обеспечим сервисную поддержку с обязательным дежурством на местах технических специалистов и аварийных бригад", – сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова добавила, что в последние годы в регионе не было ситуаций, когда бы пришлось пересматривать видеозаписи с участков.

"Это показатель того, что ход голосования прозрачен и не вызывает никаких сомнений и вопросов", – подчеркнула председатель крайизбиркома.

Установка оборудования / Фото: "Ростелеком"

Напомним, что Алтайский край – один из немногих регионов страны, в котором на выборах президента РФ используют систему дистанционно-электронного голосования (ДЭГ). Она отлично себя зарекомендовала в прошлом году на выборах губернатора края. Тогда таким способом проголосовало более ста тысяч жителей региона.

ПАО "Ростелеком"

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