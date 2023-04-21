РСХБ профинансировал посевную кампанию на Алтае уже на 2,5 млрд рублей

Основной объём средств предоставили в рамках механизма льготного кредитования предприятий АПК

21 апреля 2023, 16:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58hjDc

Поле. Трактор. Сельское хозяйство / Фото: Shutterstock

С начала 2023 года на финансирование сезонных работ Алтайский филиал Россельхозбанка выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 2,5 млрд рублей. Это уже на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего же аграрии двух регионов с начала года профинансированы более чем на 3,8 млрд рублей (+26%).

"Современное ведение и развитие аграрного бизнеса невозможно без заёмных средств. Копить на новую технику и оборудование, например, небольшим производителям без ущерба для текущей деятельности придётся несколько лет, а кредит по льготной ставке позволит купить необходимое сейчас, увеличить производительность, нарастить обороты производства и, соответственно, увеличить прибыль. Год от года спрос на льготные кредиты уверенно растёт. Сельхозпроизводители получают возможность улучшать технологическую базу и, как следствие, повышать урожайность. Наша задача остаётся неизменной –обеспечить необходимые объёмы финансирования данного направления максимально оперативно", – прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

О важности развития говорят и сами клиенты. Так, руководитель КФХ из Егорьевского района Владимир Егоров рассказал, что несколько лет назад его хозяйство при помощи кредитов РСХБ сделало ставку на российскую технику.

"И не прогадали, поэтому сейчас с запчастями проблем нет. Нам хочется дальше развиваться, построить сушильный комплекс, и зерноочистку не помешало бы. Нашим помощником в реализации всех планов давно уже является Россельхозбанк – это один из тех инструментов, который помогает крестьянину эффективно работать. Сегодня в РСХБ уже много цифровых технологий, электронного документооборота, современные требования, когда почти всё можно сделать в электронном виде, дистанционно", – подчеркнул Егоров.

РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Для малого и микробизнеса банк разработал продукт "Сезонный лёгкий" на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. Кредит до 10 млн рублей можно получить по минимальному пакету документов – паспорт, декларация по налогам, справки из ИФНС. На целевые займы в сумме свыше 10 млн рублей распространяются сокращённые сроки принятия решения о кредитовании. В банке также действует специальный продукт "МикроАПК". Помимо этого, были внедрены скоринговые процессы, которые позволяют получить ответ по одобрению кредита, начиная от трёх рабочих дней.

Во время проведения сезонно-полевых работ в Россельхозбанке действует горячая линия для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ. Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе "Кредитные продукты на проведение сезонных работ" или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой "Сезонные работы".

Новый кредитный продукт "Сезонный лёгкий". Предоставляется действующим клиентам АО "Россельхозбанк" на цели кредитования проведения сезонных работ, в т. ч. приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, средств защиты растений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и пр. Упрощённый список документов для рассмотрения вопроса о кредитовании: до 5 млн рублей всего по двум документам (кредитной заявке и справке из налогового органа); свыше 5 млн рублей дополнительно предоставляется информация об основных средствах предприятия и планируемых объёмах деятельности. Сокращённые сроки принятия решения о кредитовании. Клиенты: действующие клиенты банка (юридические лица, индивидуальные предприниматели с годовой выручкой до 400 млн рублей включительно). Срок кредитования: до 12 месяцев; до 18 месяцев – для предприятий мясного скотоводства, коневодства, овцеводства и козоводства. Сумма кредита: до 50 млн рублей.

АО "Россельхозбанк"

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