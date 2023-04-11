Весенний призыв продолжается в Алтайском крае

11 апреля 2023, 15:40, Анастасия Бичакова

Солдаты / Фото: amic.ru

Весенний призыв начался в России 1 апреля и продолжится до 15 июля. Ранее сообщалось, что в 2023-м его проведут по-новому: военнообязанным будут вручать повестки в электронном виде. Так что в этом году набор будет отличаться от предыдущих.

Мужчины из Алтайского края тоже отправятся на военную службу, в том числе по контракту. Сколько всего призывников в регионе и по всей России – в материале amic.ru.

1 Сколько россиян отправят на военную службу во время весеннего призыва 2023? Во время весеннего призыва 2023 на военную службу в ряды Вооружённых Сил планируют призвать 147 тыс. россиян мужского пола, говорится в указе президента РФ. Это на 13,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Причём разницу компенсируют не за счёт присоединения новых регионов: там срочная служба пока невозможна.

2 А сколько человек из Алтайского края призовут в армию? Во время весеннего призыва из Алтайского края в армию призовут больше 2,5 тыс. человек, сообщил "Алтайской правде" начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата региона Андрей Круглов. Этот показатель почти не превышает прошлогодний. "Традиционно больше всего призывников набирается из городов нашего региона: Барнаула, Бийска, Рубцовска. Наши военкоматы также обслуживают муниципальные образования края, где на военном учёте состоят много людей. Среди больших районов могу отметить, например, Тальменку", – сказал Круглов.

3 А куда отправляют срочников из Алтайского края? Большинство срочников из Алтайского края отправляют в сухопутные войска. Кроме того, наши земляки нередко служат в элитных структурах российской армии, отмечает Круглов. "Где только ни служат алтайские солдаты, их можно встретить во всех видах и родах войск <...> в том числе в структуре Федеральной службы охраны – в Президентском полку и в рядах Национальной гвардии, например", – уточнил эксперт.

4 Правда ли, что служащих по контракту будет больше? Да, правда. Количество контрактников будут планомерно увеличивать. Такое решение приняли на государственном уровне. Круглов добавил, что среди алтайских призывников всегда высокий процент тех, кто отправляется служить по контракту. "Если судить по прошлым годам, то стабильно больше сотни призывников из Алтайского края подписывают контракты", – подчеркнул Андрей Круглов.