С поздравлениями от Путина и космонавтов. Как в Барнауле отметили юбилей УИС
Мероприятие прошло 12 марта в концертном зале "Сибирь"
13 марта 2024, 13:25, ИА Амител
Праздник "Служу России, служу Закону!", посвященный 145-летию уголовно-исправительной системы, прошел 12 марта в концертном зале "Сибирь". Гостями праздника стали около 400 человек, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко, руководители ведомств, общественники, сотрудники и ветераны УИС.
Губернатор Виктор Томенко поблагодарил сотрудников службы за успехи в воспитательной работе с гражданами и выразил признательность ветеранам службы за сохранение лучших традиций.
С профессиональным праздником личный состав и ветеранов УИС поздравил начальник УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Сергей Герасимов. По его словам, службу в подразделении несут более четырех тысяч человек.
"Это профессионалы своего дела. Они выполняют важнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка в обществе. Занимаются перевоспитанием осужденных. Оказывают им помощь в адаптации после освобождения из мест лишения свободы. Спасибо нашим сотрудникам за преданную службу, ветеранам – за многолетний добросовестный труд", – сообщил Сергей Герасимов.
Также во время мероприятия митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил Герасимова на служение Отечеству и передал ему в дар икону Рождества Христова с частицей святыни из Вифлеема.
Также со сцены зачитали поздравление от имени президента России Владимира Путина. Показали и видеообращение от космонавтов страны, которые находятся с миссией на МКС. Среди них – герой России Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.
В ходе мероприятия сотрудникам и ветеранам УИС вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма правительства Алтайского края и АКЗС.
Как прошел праздник – смотрите в фоторепортаже.
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