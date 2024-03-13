С поздравлениями от Путина и космонавтов. Как в Барнауле отметили юбилей УИС

Мероприятие прошло 12 марта в концертном зале "Сибирь"

13 марта 2024, 13:25, ИА Амител

Празднование 145-летия УИС / Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Праздник "Служу России, служу Закону!", посвященный 145-летию уголовно-исправительной системы, прошел 12 марта в концертном зале "Сибирь". Гостями праздника стали около 400 человек, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко, руководители ведомств, общественники, сотрудники и ветераны УИС.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил сотрудников службы за успехи в воспитательной работе с гражданами и выразил признательность ветеранам службы за сохранение лучших традиций.

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов УИС поздравил начальник УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Сергей Герасимов. По его словам, службу в подразделении несут более четырех тысяч человек.

"Это профессионалы своего дела. Они выполняют важнейшие задачи по укреплению законности и правопорядка в обществе. Занимаются перевоспитанием осужденных. Оказывают им помощь в адаптации после освобождения из мест лишения свободы. Спасибо нашим сотрудникам за преданную службу, ветеранам – за многолетний добросовестный труд", – сообщил Сергей Герасимов.

Также во время мероприятия митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий благословил Герасимова на служение Отечеству и передал ему в дар икону Рождества Христова с частицей святыни из Вифлеема.

Также со сцены зачитали поздравление от имени президента России Владимира Путина. Показали и видеообращение от космонавтов страны, которые находятся с миссией на МКС. Среди них – герой России Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

В ходе мероприятия сотрудникам и ветеранам УИС вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма правительства Алтайского края и АКЗС.

Как прошел праздник – смотрите в фоторепортаже.