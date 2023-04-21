Сертификат на шопинг в обмен на круассан: как в Барнауле проходит акция "Менялы Show"

DFM Барнаул приглашает всех поучаствовать в новом коллаборационном проекте с ТРЦ "Европа"

21 апреля 2023, 12:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58fiQT

Символика DFM / Фото: DFM Барнаул

Танцевальная радиостанция DFM* продолжает радовать жителей Барнаула. И сейчас совместно с ТРЦ "Европа" проводят "Менялы Show*".

По будням с 17 по 27 апреля 2023 года с 15:00 до 16:00 ведущие волны 102.4 предлагают обменять любую вашу вещь на сертификат или подарок от партнёра.

"Менялы Show" проводят в Барнауле не первый год. В этот раз участники смогут получить подарки от:

"Белорусской косметики";

"Диксис";

Sakwa*;

Every Day*;

"Сушиибицы";

"Кинзы и Мяты";

"Ноу-хау";

Body PRO*;

"Сударя";

Familia*.

Важно, что в день можно совершить только один взаимовыгодный обмен, участника которого определяет ведущий на площадке. Поэтому чем креативнее и интереснее будет предложение, тем выше шансы, что выберут именно вас.

Ищите символику DFM в указанное время в центральном атриуме ТРЦ "Европа", чтобы поучаствовать в "Менялы Show".

"Поменяться можно буквально на что угодно. Мы не ограничиваем участников в вариантах обмена. Это может быть хоть круассан, хоть мягкая игрушка. Главное, чтобы каждый просто смог получить классные эмоции от участия в "Менялах". Тем более что азарт в любом случае подарит невероятный заряд энергии на весь день. И не расстраивайтесь, если выбор ведущего пал не на вас, приходить и предлагать обмен можно неограниченное количество раз", – рассказывает ведущая DFM Барнаул Екатерина Майер.

Слушайте эфир Party Time*, чтобы подробнее узнать о проекте.

Напомним, что в ТРЦ "Европа" недавно прошло танцевальное мероприятие D-Party*, где каждый желающий смог сыграть в любимые эфирные проекты офлайн и получить мощный заряд бодрости и хорошего настроения.

Баннер мероприятия / Фото: DFM Барнаул

Возрастное ограничение 18+

*DFM ("ДиЭфЭм"), Sakwa ("Саква"), Every Day ("Эври Дей"), Body PRO ("Боди ПРО"), Familia ("Фамилия"), Party Time ("Пати Тайм"), D-Party ("Ди-Пати"), Show ("Шоу").

DFM Барнаул

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ИП Шаповалова А.Д.

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