Сертификат на шопинг в обмен на круассан: как в Барнауле проходит акция "Менялы Show"
DFM Барнаул приглашает всех поучаствовать в новом коллаборационном проекте с ТРЦ "Европа"
21 апреля 2023, 12:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL58fiQT
Танцевальная радиостанция DFM* продолжает радовать жителей Барнаула. И сейчас совместно с ТРЦ "Европа" проводят "Менялы Show*".
По будням с 17 по 27 апреля 2023 года с 15:00 до 16:00 ведущие волны 102.4 предлагают обменять любую вашу вещь на сертификат или подарок от партнёра.
"Менялы Show" проводят в Барнауле не первый год. В этот раз участники смогут получить подарки от:
- "Белорусской косметики";
- "Диксис";
- Sakwa*;
- Every Day*;
- "Сушиибицы";
- "Кинзы и Мяты";
- "Ноу-хау";
- Body PRO*;
- "Сударя";
- Familia*.
Важно, что в день можно совершить только один взаимовыгодный обмен, участника которого определяет ведущий на площадке. Поэтому чем креативнее и интереснее будет предложение, тем выше шансы, что выберут именно вас.
Ищите символику DFM в указанное время в центральном атриуме ТРЦ "Европа", чтобы поучаствовать в "Менялы Show".
"Поменяться можно буквально на что угодно. Мы не ограничиваем участников в вариантах обмена. Это может быть хоть круассан, хоть мягкая игрушка. Главное, чтобы каждый просто смог получить классные эмоции от участия в "Менялах". Тем более что азарт в любом случае подарит невероятный заряд энергии на весь день. И не расстраивайтесь, если выбор ведущего пал не на вас, приходить и предлагать обмен можно неограниченное количество раз", – рассказывает ведущая DFM Барнаул Екатерина Майер.
Слушайте эфир Party Time*, чтобы подробнее узнать о проекте.
Напомним, что в ТРЦ "Европа" недавно прошло танцевальное мероприятие D-Party*, где каждый желающий смог сыграть в любимые эфирные проекты офлайн и получить мощный заряд бодрости и хорошего настроения.
Возрастное ограничение 18+
*DFM ("ДиЭфЭм"), Sakwa ("Саква"), Every Day ("Эври Дей"), Body PRO ("Боди ПРО"), Familia ("Фамилия"), Party Time ("Пати Тайм"), D-Party ("Ди-Пати"), Show ("Шоу").
DFM Барнаул
"ВКонтакте"
ИП Шаповалова А.Д.
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