Школьник помогал вытаскивать людей из-под завалов в Новосибирске

После случившегося мальчик пошёл в школу и отсидел все уроки

14 февраля 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: АСТ-54

Девятиклассник помогал вытаскивать людей из-под завалов дома на улице Линейной в Новосибирске. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

"Когда прогремел взрыв, Костю отбросило в снег взрывной волной. К нему подошла женщина, помогла подняться. После он услышал крики тех людей, которые пострадали. Побежал по подъездам, стучал, звонил, будил тех, кто не проснулся. Из-под плит и обломков были слышны голоса. Очевидцы вытаскивали пострадавших. Они попросили Костю помочь им. Он вытащил из-под обломков одного жильца этого дома. К сожалению, он оказался мёртвым", – рассказала директор гимназии, в которой учится мальчик.

После этого школьник побежал по подъездам, чтобы разбудить тех, кто не проснулся, а также помочь тем, кто не может выйти, покинуть дом.

Оказав помощь, мальчик пошёл в школу, отсидел все уроки, а дома его мама заметила странность – во время взрыва он оглох на одно ухо.

В образовательном учреждении девятиклассника характеризуют как самостоятельного и активного. Учителям парень сказал, что не мог не помочь пострадавшим.

Напомним, что в результате взрыва газа в пятиэтажке погибли 14 человек.