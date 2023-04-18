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Сибиряка с винтовкой, пытавшегося ворваться в школу, остановили три женщины

Уборщица, гардеробщица и директриса прикрывали друг друга и пытались отвлечь мужчину

18 апреля 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В Кемеровской области пьяный мужчина с оружием пытался вломиться в поселковую школу, сообщает "Сибдепо".

"17 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Красулино неизвестный мужчина с ружьём в руках пытался пройти в местную школу. Сотрудники образовательного учреждения преградили ему путь и закрыли входные двери", – рассказали в региональном МВД.

Первым на место приехал участковый, который задержал ранее судимого 25-летнего пьяного парня на соседней улице. Возбудили уголовное дело по признакам хулиганства, что предполагает до семи лет лишения свободы.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, мужчина – бывший ученик школы. Ему помешали три женщины – уборщица, гардеробщица и директор школы.

"Оружие направил на уборщицу Наталью, потом подбежали гардеробщица Надежда (прикрыла собой коллегу) и директриса Мария. Она пыталась отвлечь мужчину, заговаривала зубы", – сообщает канал.

Происшествия Кемеровская область школы и детсады

Комментарии 2

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Гость

17:38:11 18-04-2023

Ранее судимый - с оружием? Участковый где?

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Гость

17:54:17 18-04-2023

Гость (17:38:11 18-04-2023) Ранее судимый - с оружием? Участковый где?... Участковый его задержал. Или ты думаешь, участковый решает давать оружие или нет? Иди проспись, у него нет таких полномочий.

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