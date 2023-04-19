Барнаульцам предлагают купить квартиру с фреской Микеланджело и огромной полкой за унитазом

19 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

В Барнауле продают трёхкомнатную "Сикстинскую капеллу" – квартиру, в которой одна из стен украшена фреской Микеланджело "Сотворение Адама". Объявление опубликовали на "Циане".

Гигантское изображение занимает пространство над крошечным арочным окном, которое наверняка можно оборудовать под наблюдательный пункт. Оно настолько маленькое, что, смотря через него на прохожих, вряд ли можно остаться замеченным. Возникает вопрос, способно ли оно хорошо пропускать свет.













































Фото: "Циан"

Площадь квартиры составляет 94 "жилых квадрата". Цена – 132 тыс. рублей за кв. м, а всего – 12,5 млн рублей. "Трёшка" находится на последнем этаже девятиэтажного дома. В её интерьере преобладает мрачноватый серый цвет, а в комнатах почти полная пустота: немного мебели есть в гостиной и кухне, совмещённых друг с другом, и одна кровать стоит в спальне.

Санузел раздельный. В туалете за унитазом находится полка, похожая на высокую ступеньку: как говорится, практично.

Во дворе обустроена детская площадка. Работает подземная парковка.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности продуктовые магазины, аптеки, школы, детские сады, вузы, больницы и остановки общественного транспорта.