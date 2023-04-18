"Рыжую" "пятирёшку" в трёх уровнях предлагают барнаульцы, в ней несколько лестниц и пол, обостряющий одну из распространённых человеческих фобий

18 апреля 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Циан"

Светлую трёхэтажную "пятирёшку", в которой много окон и одинаковых межкомнатных дверей, продают в центре Барнаула – в шестиэтажном доме на ул. Пролетарской, 50. В её интерьере преобладают чёрный цвет и разные оттенки оранжевого.

В квартире терракотовая мебель и рыжая винтовая лестница (вернее одна из них), навевающая воспоминания о "советских" дощатых полах… Тех самых, которые красили в цвет подпортившегося апельсина. Ностальгия!

Стоимость квартиры – 74 тыс. рублей за "жилой квадрат", а всего – 12,7 млн рублей, говорится в объявлении на "Циане".

В квартире несколько мансардных комнат. Есть гардеробные, две спальни, просторный кабинет и два санузла. Общая площадь составляет 170 кв. м.

































































































Фото: "Циан"

Предупреждаем: на третьем этаже можно потерять сознание от страха. Там стеклянный пол. Так что тем, кто боится высоты, следует быть аккуратнее.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, школы, детские сады, вузы и остановки общественного транспорта.