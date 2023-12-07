СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской школе
По информации следствия, два человека, в том числе стрелок, погибли, еще пятеро пострадали
07 декабря 2023, 15:02, ИА Амител
Фото: amic.ru
Следственный комитет России прокомментировал информацию о стрельбе в брянской школе. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.
По предварительной информации, 14-летняя девочка принесла в школу помповое ружье и расстреляла одноклассников. В результате двое погибли, одна из которых – стрелявшая, еще пять человек пострадали. Их доставили в больницу.
На месте работают следователи и криминалисты регионального Следственного управления. Обстоятельства происшествия и мотивы подростка устанавливаются.
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