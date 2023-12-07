СК РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в брянской школе

По информации следствия, два человека, в том числе стрелок, погибли, еще пятеро пострадали

07 декабря 2023, 15:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Следственный комитет России прокомментировал информацию о стрельбе в брянской школе. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По предварительной информации, 14-летняя девочка принесла в школу помповое ружье и расстреляла одноклассников. В результате двое погибли, одна из которых – стрелявшая, еще пять человек пострадали. Их доставили в больницу.

На месте работают следователи и криминалисты регионального Следственного управления. Обстоятельства происшествия и мотивы подростка устанавливаются.