Следователи и прокуратура проверяют информацию об избиении подростка в Романово

После публикации видеозаписи правоохранительные органы изучают инцидент

23 апреля 2023, 20:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи и прокуратура в Алтайском крае начали проверку после публикации видеоролика, на котором подростки избивают и унижают сверстника. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчинённым организовать проверку указанных обстоятельств, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему, взять на контроль ход проводимой процессуальной проверки и профилактическую работу", – рассказали в прокуратуре.

В СК добавили, что действия подростков проверят по статье "Побои".

По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.

Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором школьники избивают сверстника, издеваются над ним и заставляют вставать на колени. По словам очевидцев, всё произошло в селе Романово.