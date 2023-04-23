Следователи и прокуратура проверяют информацию об избиении подростка в Романово
После публикации видеозаписи правоохранительные органы изучают инцидент
23 апреля 2023, 20:56, ИА Амител
Следователи и прокуратура в Алтайском крае начали проверку после публикации видеоролика, на котором подростки избивают и унижают сверстника. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчинённым организовать проверку указанных обстоятельств, выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему, взять на контроль ход проводимой процессуальной проверки и профилактическую работу", – рассказали в прокуратуре.
В СК добавили, что действия подростков проверят по статье "Побои".
По результатам проверок будут приняты соответствующие решения.
Ранее в социальных сетях опубликовали видео, на котором школьники избивают сверстника, издеваются над ним и заставляют вставать на колени. По словам очевидцев, всё произошло в селе Романово.
22:20:09 23-04-2023
Есть инструмент, который может очень хорошо помочь - называется КОЛ. Лучше осиновый, чтоб не прилип. И КОЛ можно двухсторонний - один конец для сынульки, а другой - для папульки. Мамулька пусть наблюдает и впитывает.