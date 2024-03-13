СМИ: двое 16-летних школьников покончили с собой в Забайкальском крае
Они были одноклассниками, однако романтических отношений между ними не было
13 марта 2024, 17:30, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: pexels.com
Сразу двое 16-летних школьников совершили суицид в Борзе Забайкальского края. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на портал "Чита.ру".
Инцидент произошел 12 марта. Подростки учились в 10-м классе. Сначала с собой покончила девочка, а после – мальчик. Известно, что они были одноклассниками, однако романтических отношений между ними не было.
В пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю информацию пока официально не прокомментировали.
17:37:22 13-03-2024
сегодня новости хоть не читай- одна хуже другой.
22:27:45 13-03-2024
Быстрее какая то мразь из школы или другого учреждения довела их до самоубийства. Выявить и посадить за убийство
11:29:57 14-03-2024
Гость (22:27:45 13-03-2024) Быстрее какая то мразь из школы или другого учреждения довел...
Да уж. Некоторые старушонки на такое способны. И еще не не такое.