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СМИ: двое 16-летних школьников покончили с собой в Забайкальском крае

Они были одноклассниками, однако романтических отношений между ними не было

13 марта 2024, 17:30, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pexels.com
Полицейская мигалка / Фото: pexels.com

Сразу двое 16-летних школьников совершили суицид в Борзе Забайкальского края. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на портал "Чита.ру".

Инцидент произошел 12 марта. Подростки учились в 10-м классе. Сначала с собой покончила девочка, а после – мальчик. Известно, что они были одноклассниками, однако романтических отношений между ними не было.

В пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю информацию пока официально не прокомментировали.

Происшествия дети

Комментарии 3

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Элен без ребят

17:37:22 13-03-2024

сегодня новости хоть не читай- одна хуже другой.

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Гость

22:27:45 13-03-2024

Быстрее какая то мразь из школы или другого учреждения довела их до самоубийства. Выявить и посадить за убийство

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Гость

11:29:57 14-03-2024

Гость (22:27:45 13-03-2024) Быстрее какая то мразь из школы или другого учреждения довел...
Да уж. Некоторые старушонки на такое способны. И еще не не такое.

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