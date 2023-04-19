Снежный переполох. Как в апреле в Барнаул вернулась зима
За сутки в крае выпало рекордное за 60 лет количество осадков
19 апреля 2023, 13:44, ИА Амител
Зима, судя по всему, серьёзно настроена остаться в Сибири ещё. Два дня в Барнауле почти не переставая шёл снег, который окутал всё вокруг плотным белым покрывалом. Апрельский снегопад застал врасплох автомобилистов, многие водители успели "переобуть" машины и на гололёде чувствовали себя очень неуверенно. Как сообщает пресс-служба мэрии, за последние двое суток в городе выпало почти 18 миллиметров снега, а в селе Чарышском на юге края был побит рекорд 50-летней давности по выпавшим осадкам – 32 мм. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 1972 году – 10 мм.
Как выглядит Барнаул в апрельском снежном плену, смотрите в нашей фотоленте.
14:21:57 19-04-2023
Зима вчера вернулась в город * Вошла на цыпочках в ночи * Наверное забыла просто * Ключи