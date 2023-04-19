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Снежный переполох. Как в апреле в Барнаул вернулась зима

За сутки в крае выпало рекордное за 60 лет количество осадков

19 апреля 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зима, судя по всему, серьёзно настроена остаться в Сибири ещё. Два дня в Барнауле почти не переставая шёл снег, который окутал всё вокруг плотным белым покрывалом. Апрельский снегопад застал врасплох автомобилистов, многие водители успели "переобуть" машины и на гололёде чувствовали себя очень неуверенно. Как сообщает пресс-служба мэрии, за последние двое суток в городе выпало почти 18 миллиметров снега, а в селе Чарышском на юге края был побит рекорд 50-летней давности по выпавшим осадкам – 32 мм. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 1972 году – 10 мм.

Как выглядит Барнаул в апрельском снежном плену, смотрите в нашей фотоленте.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 1

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Гость

14:21:57 19-04-2023

Зима вчера вернулась в город * Вошла на цыпочках в ночи * Наверное забыла просто * Ключи

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