Социалисты предлагают компенсировать затраты на покупку жизненно важных лекарств
Люди не могут получить некоторые лекарства, их приходится покупать за свой счет
23 февраля 2024, 11:00, ИА Амител
Депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой возмещать жителям России средства на покупку важных лекарств. Тех, что они не успели получить от государства за бюджетный счет.
Идею поддержал и депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии СРЗП Александр Терентьев.
"Механизм закупки жизненно необходимых лекарств государством и бесплатное обеспечение ими граждан – единственно верный вариант. Но если он раз от раза дает сбой, значит, его нужно чинить. Сергей Михайлович предложил действительно рабочий метод", – заявил Терентьев.
Социалист уверен, что такой стимул нужен. Только рублем можно заставить чиновников нормально работать В стране так и не выстроили рабочую систему выдачи медикаментов. А у многих людей от этого буквально зависит жизнь. И раз чиновники не хотят работать так, значит, их надо "стимулировать" рублем.
Сергей Миронов напомнил о распоряжении правительства, в котором нет ряда лекарств, одобренных специальной комиссией Минздрава. А раз нет в списке, то нет и закупок. Более того, в прошлом году неоднократно откладывали заседание комиссии, что весьма усложняет процесс лекарственного обеспечения больных. Людям приходится покупать лекарства за свои деньги. А то и вовсе обходиться более дешевыми и менее эффективными препаратами.
"Мы предлагаем компенсировать гражданам "задним числом" затраты на покупку лекарств, одобренных комиссией Минздрава, но не попавших в распоряжение правительства. За медлительность чиновников должно платить государство, а не люди, которым дорог каждый день, а иногда и каждый час", – сказал социалист.
Как ранее сообщал amic.ru, "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести дополнительные льготы для многодетных семей. Например, пролонгировать действие льгот до тех пор, пока младшему из детей не исполнится 18 лет. И сделать льготы едиными по всей стране.
11:10:40 23-02-2024
Да это всё давно знает наш горздрав и в верхах. Особенно это проблема у пенсионеров у которых порой от пенсии (если он не инвалид) уходит чуть-ли не половина пенсии (смотря какие лекарства).Этот факт и здесь уже обсуждался и ранее ,но сдвигов нет ни каких и не будет. Так что этот Миронов просто решил хайпануть на этом перед выборами .У нас ведь как ,если инвалид то на тебе бесплатно лекарства,а если ты не инвалид и пенсионер то тебе ничего(ещё и от пенсии отдай,а потом как то выживай.)
11:32:48 23-02-2024
Чиновников не рублем а тюрьмой наказывать надо...
13:22:34 23-02-2024
Какие хорошие социалисты, могли бы кандидата от себя выдвинуть. Может в следующий раз. У них там Сергей Михеев есть, 56 лет, трое детей
14:56:02 23-02-2024
Нет никой разницы инвалид/не инвалид, а все пенсионеры болеют
18:16:47 23-02-2024
Гость (14:56:02 23-02-2024) Нет никой разницы инвалид/не инвалид, а все пенсионеры болею... Ты чудак - правильно говорят ,разговор идет о реальной нехватки пенсии на покупку лекарства если нет статуса инвалида, а инвалиды не покупают им бесплатно выдают.
21:28:44 23-02-2024
Гость (18:16:47 23-02-2024) Ты чудак - правильно говорят ,разговор идет о реальной нехва... Просто суть нужно правильно понимать. Лекарства необходимые всем пенсионерам инвалидам/не инвалидам выдавать бесплатно. Деньги на это имеются и казна не опустеет от этого мизерного в сравнении другими расходами.