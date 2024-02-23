Социалисты предлагают компенсировать затраты на покупку жизненно важных лекарств

Люди не могут получить некоторые лекарства, их приходится покупать за свой счет

23 февраля 2024, 11:00, ИА Амител

Лекарства. Препараты / Фото: Freepik

Депутат Госдумы, председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой возмещать жителям России средства на покупку важных лекарств. Тех, что они не успели получить от государства за бюджетный счет.

Идею поддержал и депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии СРЗП Александр Терентьев.

"Механизм закупки жизненно необходимых лекарств государством и бесплатное обеспечение ими граждан – единственно верный вариант. Но если он раз от раза дает сбой, значит, его нужно чинить. Сергей Михайлович предложил действительно рабочий метод", – заявил Терентьев.

Социалист уверен, что такой стимул нужен. Только рублем можно заставить чиновников нормально работать В стране так и не выстроили рабочую систему выдачи медикаментов. А у многих людей от этого буквально зависит жизнь. И раз чиновники не хотят работать так, значит, их надо "стимулировать" рублем.

Сергей Миронов напомнил о распоряжении правительства, в котором нет ряда лекарств, одобренных специальной комиссией Минздрава. А раз нет в списке, то нет и закупок. Более того, в прошлом году неоднократно откладывали заседание комиссии, что весьма усложняет процесс лекарственного обеспечения больных. Людям приходится покупать лекарства за свои деньги. А то и вовсе обходиться более дешевыми и менее эффективными препаратами.

"Мы предлагаем компенсировать гражданам "задним числом" затраты на покупку лекарств, одобренных комиссией Минздрава, но не попавших в распоряжение правительства. За медлительность чиновников должно платить государство, а не люди, которым дорог каждый день, а иногда и каждый час", – сказал социалист.

Как ранее сообщал amic.ru, "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести дополнительные льготы для многодетных семей. Например, пролонгировать действие льгот до тех пор, пока младшему из детей не исполнится 18 лет. И сделать льготы едиными по всей стране.