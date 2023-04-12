Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Теперь его должен подписать президент
12 апреля 2023, 18:05, ИА Амител
Фото: amic.ru
Совет Федерации в среду одобрил поправки, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что 11 апреля Госдума приняла соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях. Теперь поправки должен подписать президент России Владимир Путин.
Как объяснял ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства знает о сути закона, и как только он поступит ему на подпись, президент его рассмотрит. Само создание реестра позволит исправить бардак в военкоматах, отметил Песков.
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