Песков объяснил срочность принятия закона о реестре военнообязанных
По его словам, изменения позволят исправить бардак в военкоматах
12 апреля 2023, 17:42, ИА Амител
Документы, такие как закон о едином реестре военнообязанных, Госдума принимает как первоочередные, поскольку сейчас они чрезвычайно важны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин знает о сути закона, и как только он поступит ему на подпись, глава государства его рассмотрит.
Само создание реестра позволит исправить бардак в военкоматах, отметил Песков.
"Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить", – подчеркнул Песков.
11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Поправки ещё не вступили в силу. Их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
17:54:40 12-04-2023
И вовсе не потому что завтра в поход как некоторые подумали.
17:56:28 12-04-2023
Кто наказан за этот бардак?