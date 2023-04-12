Песков объяснил срочность принятия закона о реестре военнообязанных

По его словам, изменения позволят исправить бардак в военкоматах

12 апреля 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

Документы, такие как закон о едином реестре военнообязанных, Госдума принимает как первоочередные, поскольку сейчас они чрезвычайно важны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин знает о сути закона, и как только он поступит ему на подпись, глава государства его рассмотрит.

Само создание реестра позволит исправить бардак в военкоматах, отметил Песков.

"Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак исправить", – подчеркнул Песков.

11 апреля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки. Поправки ещё не вступили в силу. Их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.