Спасенного в зоне СВО котенка по кличке Чубайс приютит семья новосибирского бойца
В феврале четвероногий получил серьезную травму и теперь проходит реабилитацию
22 февраля 2025, 18:40, ИА Амител
Новосибирский боец спас рыжего котенка в Авдеевке. Сейчас животное приходит в себя после травмы, а затем его приютит семья солдата.
Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчина нашел совсем маленького четвероного полгода назад среди развалин, прозвал его Чубайсом из-за окраски и вырастил на линии соприкосновения.
В феврале кот получил травму и не мог встать. Сибиряк отпросился у командования и посреди ночи отвез его в приют "Кошкин Дом Донецк".
Ветеринары диагностировали у Чубайса перелом шейки бедра. Ему грозила ампутация задней лапы, но врачи решили сохранить конечность: во время четырехчасовой операции удалили осколки и обломки кости, закрыли рану и подшили мышцы. Через пару дней кот стал пробовать встать на лапы.
Теперь у Чубайса месяц реабилитации. В приюте ему делают массажи, помогают разрабатывать мышцы.
"Боец решил отправить любимца домой в Новосибирскую область, партия котов с Донбасса отправится в середине марта. Чубайс доедет с ними до Москвы на автомобиле, а затем отправится на поезде до Новосибирска", – отмечает издание.
19:10:51 22-02-2025
Здоровья и возвращения домой поскорее и бойцу и коту!
20:33:51 22-02-2025
Хороший кис!
20:41:29 22-02-2025
А сам Чубайс ещё пока живой ?
20:44:57 22-02-2025
Нельзя благородное животное называть таким гадким именем,кеоторое проклинается большинством россиян!
21:55:13 22-02-2025
Лучше бы поросенка Чубайсом назвали. На майские праздники хороший шашлык из Толика Ржавого бы получился..
07:02:19 23-02-2025
Зря чубайсом назвали - будет гадить где попало...
12:01:15 23-02-2025
Гость (07:02:19 23-02-2025) Зря чубайсом назвали - будет гадить где попало......
И облизывать кормящую руку
08:45:37 24-02-2025
Что же кот вам такого плохого сделал, что вы ему всю жизнь именем сломали.