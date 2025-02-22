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Спасенного в зоне СВО котенка по кличке Чубайс приютит семья новосибирского бойца

В феврале четвероногий получил серьезную травму и теперь проходит реабилитацию

22 февраля 2025, 18:40, ИА Амител

Кот Чубайс / Фото: "КП-Новосибирск", "Кошкин Дом Донецк"
Кот Чубайс / Фото: "КП-Новосибирск", "Кошкин Дом Донецк"

Новосибирский боец спас рыжего котенка в Авдеевке. Сейчас животное приходит в себя после травмы, а затем его приютит семья солдата.

Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчина нашел совсем маленького четвероного полгода назад среди развалин, прозвал его Чубайсом из-за окраски и вырастил на линии соприкосновения. 

В феврале кот получил травму и не мог встать. Сибиряк отпросился у командования и посреди ночи отвез его в приют "Кошкин Дом Донецк". 

Ветеринары диагностировали у Чубайса перелом шейки бедра. Ему грозила ампутация задней лапы, но врачи решили сохранить конечность: во время четырехчасовой операции удалили осколки и обломки кости, закрыли рану и подшили мышцы. Через пару дней кот стал пробовать встать на лапы.

Теперь у Чубайса месяц реабилитации. В приюте ему делают массажи, помогают разрабатывать мышцы.

"Боец решил отправить любимца домой в Новосибирскую область, партия котов с Донбасса отправится в середине марта. Чубайс доедет с ними до Москвы на автомобиле, а затем отправится на поезде до Новосибирска", – отмечает издание.

Новосибирская область животные

Комментарии 8

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Гость

19:10:51 22-02-2025

Здоровья и возвращения домой поскорее и бойцу и коту!

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.

20:33:51 22-02-2025

Хороший кис!

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Гость

20:41:29 22-02-2025

А сам Чубайс ещё пока живой ?

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Горожанин.

20:44:57 22-02-2025

Нельзя благородное животное называть таким гадким именем,кеоторое проклинается большинством россиян!

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Гость

21:55:13 22-02-2025

Лучше бы поросенка Чубайсом назвали. На майские праздники хороший шашлык из Толика Ржавого бы получился..

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Гость

07:02:19 23-02-2025

Зря чубайсом назвали - будет гадить где попало...

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Sic semper tyrannis

12:01:15 23-02-2025

Гость (07:02:19 23-02-2025) Зря чубайсом назвали - будет гадить где попало......
И облизывать кормящую руку

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Гость

08:45:37 24-02-2025

Что же кот вам такого плохого сделал, что вы ему всю жизнь именем сломали.

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