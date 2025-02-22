Спасенного в зоне СВО котенка по кличке Чубайс приютит семья новосибирского бойца

В феврале четвероногий получил серьезную травму и теперь проходит реабилитацию

22 февраля 2025, 18:40, ИА Амител

Кот Чубайс / Фото: "КП-Новосибирск", "Кошкин Дом Донецк"

Новосибирский боец спас рыжего котенка в Авдеевке. Сейчас животное приходит в себя после травмы, а затем его приютит семья солдата.

Как сообщает "КП-Новосибирск", мужчина нашел совсем маленького четвероного полгода назад среди развалин, прозвал его Чубайсом из-за окраски и вырастил на линии соприкосновения.

В феврале кот получил травму и не мог встать. Сибиряк отпросился у командования и посреди ночи отвез его в приют "Кошкин Дом Донецк".

Ветеринары диагностировали у Чубайса перелом шейки бедра. Ему грозила ампутация задней лапы, но врачи решили сохранить конечность: во время четырехчасовой операции удалили осколки и обломки кости, закрыли рану и подшили мышцы. Через пару дней кот стал пробовать встать на лапы.

Теперь у Чубайса месяц реабилитации. В приюте ему делают массажи, помогают разрабатывать мышцы.