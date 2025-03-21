Какое наказание грозит за грязные и нечитаемые номера в 2025 году?
Водители должны следить за тем, чтобы номерной знак на транспортном средстве был всегда чистым и читаемым
21 марта 2025, 06:30, ИА Амител
Весенние дороги – это зачастую грязь, лужи и слякоть. В таких погодных условиях автомобиль практически ежедневно покрывается слоем грязи. Как часто мыть своего "железного коня", каждый владелец решает самостоятельно, но при этом госномера всегда должны быть чистыми и хорошо читаемыми – это требование к эксплуатации транспортного средства. В противном случае нарушитель может получить административный штраф и даже лишиться прав. В каких случаях это может произойти, выяснил amic.ru.
Какие номера считаются грязными?
Автомобильные номера считаются нечитаемыми, если с расстояния 20 метров нельзя в них разобрать хотя бы одну цифру или букву:
- ночью полностью различимым должен оставаться хотя бы задний номер;
- днем должны быть читаемы все символы как переднего, так и заднего номера.
Такие требования закреплены в примечании к статье 12.2 КоАП "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков", уточняют в Госавтоинспекции Алтайского края.
В ведомстве объясняют, что сегодня более 90% всех административных постановлений о нарушении правил дорожного движения выносят камеры фотовидеофиксации. Так, в 2024 году в нашем регионе таким образом было оформлено 2,436 миллиона штрафов на общую сумму 1,475 млрд рублей.
Сотрудник Госавтоинспекции, в свою очередь, легко вычислит автомобиль с грязными и нечитаемыми номерами в потоке и составит административный протокол.
А какое наказание грозит в 2025 году, если номера на авто нечитаемы?
Если таблички забрызганы грязью или занесены снегом, водителю могут вынести предупреждение или выписать штраф в размере 500 рублей по ч. 1 ст. 12.2 КоАП. Сотрудники Госавтоинспекции региона в 2024 году за управление транспортными средствами с нечитаемыми государственными регистрационными знаками привлекли к ответственности 2203 водителя.
Чтобы избежать подобных проблем, автомобилистам необходимо соблюдать несложные правила:
1. Всегда при себе имейте тряпку, которой можно будет протереть номер.
2. Перед тем как выезжать, проверьте читаемость регистрационных госзнаков и их чистоту.
3. В грязную пору года рекомендуется останавливаться через пару десятков километров. Это позволит водителю немного отдохнуть и проверить чистоту номера его транспортного средства.Однако наказание будет значительно строже, если инспектор установит, что:
- водитель намеренно испачкал номера, чтобы затруднить идентификацию своего авто;
- специально видоизменил госномер;
- на транспортном средстве вообще отсутствовала табличка с номером авто.
"Наказание за такие нарушения предусмотрены частью 2 ст. 12.2 КоАП. За это грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. В прошлом году в Алтайском крае было зафиксировано 1503 нарушения", – рассказали в ведомстве.
При этом в Госавтоинспекции также уточнили, что грязные и скрытые номера – это не одно и то же. За сокрытие регистрационного номера можно даже лишиться водительских прав.
А что такое скрытые номера?
Скрытыми считаются те, что умышленно закрыты специальными устройствами, чтобы их невозможно было распознать. Водители маскируют государственные номерные знаки, чтобы не попасть в поле зрения камер фиксации нарушений и избежать штрафов. Для этого в ход идут электромагниты, шторки, откидные рамки, перевертыши и другие устройства. Но с октября 2024 года в статье 12.2 КоАП появился новый пункт – 2.1, который позволил лишать таких нарушителей водительских прав на срок от года до полутора. Чудо-устройства у них также конфисковывают.
"Призываем владельцев транспортных средств следить за чистотой регистрационных номерных знаков, а также соблюдать закон и не совершать нарушения умышленно. Дисциплинированность и аккуратность – залог безопасности на дорогах", – рекомендуют в ведомстве.
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