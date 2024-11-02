Врачи рассказали о признаках мигрени

Для неврологического расстройства характерны приступы головной боли чаще 15 раз в месяц

02 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Головная боль / Фото: unsplash.com

Врач-невролог заявила, что головные боли, повторяющиеся чаще 15 раз в месяц, сигнализируют о мигрени. Об этом сообщает "Лента.ру".

Специалист относит к признакам мигрени пульсирующую боль с одной стороны головы. От приступа к приступу стороны меняются. Также для этого вида головной боли характерны свето- и звукобоязнь, потеря аппетита, тошнота и рвота.

Эксперт подчеркнула, что приступ мигрени не облегчается, а провоцируется или усугубляется физической активностью. Он может длиться от нескольких часов до трех суток.

Спровоцировать головную боль способны смена погоды, стресс, голод, нехватка или избыток сна, а также чрезмерная физическая нагрузка.