Свежий стиль, горячая премьера. В Автоцентре АНТ появился новый кроссовер Omoda C7
27 мая – официальный старт продаж в России. На онлайн-презентации объявят цену и расскажут о преимуществах модели
27 мая 2025, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFJbrjpC
Яркость и уникальность привлекают внимание с первого взгляда. В Барнауле появился кроссовер, который точно не останется незамеченным. Стильный, технологичный, дерзкий – Omoda C7 ("Омода Цэ семь") готов выйти на дороги города. Уже 27 мая 2025 года в 19:30 мск пройдет презентация одной из самых ожидаемых автоновинок в России. Там объявят старт цены и расскажут о преимуществах покупки модели. Переходите по ссылке, чтобы одним из первых узнать о новом флагмане бренда. А познакомиться с ним лично уже можно у официального дилера – в Автоцентре АНТ.
Индивидуальность в каждом изгибе
Футуристичный и выразительный Omoda C7 моментально приковывает взгляды. Фирменная X-образная решетка, динамичные формы кузова и графика ходовых огней создают современный и харизматичный образ.
Световая архитектура модели заслуживает отдельного внимания: бегущие поворотники, "молнии" задних фонарей, дневные ходовые огни L-формы и приветственный паттерн Design ID* превращают свет в элемент стиля.
Особое настроение задают и расцветки:
- искрящийся белый;
- пудровый серый;
- "мятное облако";
- "лунная пыль";
- "черная жемчужина".
Каждый цвет – как штрих в портрете яркой индивидуальности.
Умный комфорт и уверенное вождение
Салон Omoda C7 сочетает технологичность и уют. Мягкие сиденья с рельефной боковой поддержкой вдохновлены геймерскими креслами – удобны в долгих поездках, дополнены обогревом и вентиляцией, а интерьер выполнен из качественных материалов.
Водитель оценит 15,6-дюймовый "парящий" экран с разрешением 2,5K, проекционный дисплей, управление голосом, круговой обзор 540° и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
В движение автомобиль приводит силовой агрегат 1.6T (150 л.с., 275 Н·м), который разгоняет его до 100 км/ч за 10,4 секунды. Расход топлива в смешанном цикле – до 7,5 л на 100 км. Работает мотор в паре с роботизированной коробкой DCT7, доступен вариант как с передним, так и с полным приводом (AWD).
Шесть режимов движения (эко, комфорт, спорт, снег, грязь и 4х4) адаптируют поведение машины под любые условия. В списке опций – адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания в полосе, предупреждение столкновений, мониторинг слепых зон и семь подушек безопасности, включая центральную между водителем и пассажиром.
Презентация новинки
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше – прокатиться. Тест-драйв можно пройти в Автоцентре АНТ. А убедиться, что стиль, технологии и динамика в новом Omoda C7 говорят на одном языке, можно онлайн в день презентации 27 мая 2025 года.
Автоцентр АНТ – официальный дилер Omoda в Барнауле
Адрес: Павловский тракт, 249д (рядом с ТРЦ "Европа")
Тел.: +7 (385) 23-00-30
График работы: пн-пт – 08:00-19:00, сб-вс – 09:00-17:00
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09:09:13 27-05-2025
Технические характеристики как у старого Соляриса))). Простите.
09:12:46 27-05-2025
Гость (09:09:13 27-05-2025) Технические характеристики как у старого Соляриса))). Прости... вы просто завидуете - в соляру просто не влезет 15,6-дюймовый телевизир.
а в прекрасном новом Omoda C7 и картошку в мешках можно возить, и навоз в богашнике.