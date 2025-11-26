Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды
Самые значительные повышения ожидаются в Ставропольском крае и Дагестане
26 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
В России с 1 января тарифы вырастут в среднем на 1,7% по всем регионам страны, а с 1 октября произойдет дифференцированное повышение, величина которого будет существенно различаться в зависимости от субъекта Федерации, пишет РБК.
Наибольший рост с 1 октября ожидается в Ставропольском крае (+22%), Республике Дагестан (+19,7%) и Тамбовской области (+17,5%). Минимальное повышение предусмотрено для Республики Хакасия, Чукотского автономного округа и Республики Бурятия (8–8,9%). В Москве предельный рост тарифов составит 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, в Ленинградской области – 9,2%.
Также правительство установило предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям, что может привести к дополнительному росту платежей. Например, в Ставропольском крае отклонение достигает 21,9%, в Пермском крае и Орловской области – 14,9%. При этом для городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – установлено нулевое отклонение от предельного повышения.
Различия в региональных показателях эксперты объясняют необходимостью выравнивания тарифной политики, износом коммунальных сетей и реализацией инвестиционных программ в субъектах Федерации.
Напомним, с 1 марта 2026 года в России перенесут крайний срок оплаты ЖКХ на середину месяца.
18:35:47 26-11-2025
Цены на продукты за 25 лет выросли в 10-12 раз, а ЖКХ в 20-25 раз. Темпы роста ЖКХ в 2 раза превысили.
18:38:53 26-11-2025
да хоть четырежды. повысим прайс своей конторы да и всё, все при своих останутся)))
18:46:12 26-11-2025
Гость (18:38:53 26-11-2025) да хоть четырежды. повысим прайс своей конторы да и всё, все... На говядину и красную рыбу повысили и кто покупает ?
20:15:10 26-11-2025
Гость (18:46:12 26-11-2025) На говядину и красную рыбу повысили и кто покупает ?... Всё те же кто до этого покупал.
19:15:04 26-11-2025
Гость (18:38:53 26-11-2025) да хоть четырежды. повысим прайс своей конторы да и всё, все... Это так не работает. Если ваша контора не производит что-то жизненно необходимое, то люди, у которых деньги уйдут на оплату ЖКХ, вашу продукцию покупать просто не будут - не на что. И даже если вы производите то, без чего жить невозможно, будут ужиматься и покупать меньше. Как это уже произошло недавно с продуктами - их продажи упали. Ваш подход похож на то, как тут во время ковида радовались тому, что отомрет вся непроизводственная сфера, типа ноготочки etc. Не понимая, что если половине населения не на что будет купить продукты, то и продуцию тех самых офигенных производственников мало кто будет покупать.
05:47:39 27-11-2025
Гость (19:15:04 26-11-2025) Это так не работает. Если ваша контора не производит что-то ... Это не так работает. Человек, привыкший к определенному уровню жизни, прикладывает все услия, чтобы этот уровень сохранить, следовательно, где-то он будет работать больше, где-то искать подработку, менять работу и т.д. Под твой пример попадает часть пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и тунеядцев.
09:44:12 27-11-2025
Гость (05:47:39 27-11-2025) Это не так работает. Человек, привыкший к определенному уров... Бггг... Как человек, полжизни имевший работу и минимум две подработки, могу ответить - наступает момент, когда а) ты просто физически не вывозишь и б) работу с более высокой зп можно банально не найти. Ну то есть можно найти место, где будут платить чуть больше, но плюсы этого больше будут с лихвой нивелироваться минусами. Ну и да, вы всерьез считаете, что после поднятия цен абсолютно все работники не пенсионного возраста смогут поменять работу и получать больше? Таких будет несколько процентов, на всех высокооплачиваемой работы тупо нет.
18:42:48 26-11-2025
Чубайс собрал деньги и за границу. Мельниченко, собственник СГК, собрал деньги за тепло и э/энергию и в Арабские Эмираты.
19:45:29 26-11-2025
Гость (18:42:48 26-11-2025) Чубайс собрал деньги и за границу. Мельниченко, собственник... Ничего, всё поправят - с нас соберут кучу налогов до 1дек.
18:50:08 26-11-2025
Люди - живая нефть. Теперь с них сдерут то, что потеряли на экспорте нефти.
Давно нужно сделать гос. регулирование ЖКХ.
07:50:57 27-11-2025
гость (18:50:08 26-11-2025) Люди - живая нефть. Теперь с них сдерут то, что потеряли на ... тут уже пора гос.регулирование регулировать. А то регулировка у них заклинила в одном направлении, драть в тришкуры, Во времена рабства меньше налогов было. С каждым днем, всё тяжелее сохранять в себе патриотизм к родине.
18:54:38 26-11-2025
Чтоб им пусто было...
Когда у них харя треснет?
19:12:15 26-11-2025
А Алт. края нет так как не хотят пугать обывателя?
22:44:44 26-11-2025
Екх (19:12:15 26-11-2025) А Алт. края нет так как не хотят пугать обывателя?... Не поленилась я, заглянула в первоисточник. Алтайский край - с 1 января - на 1,7 %, как и по всем регионам, а с 1 октября 2026 года - на 10 %.
Но надо понимать, что этот процент будет накручиваться на базу. И она во всех регионах разная. Где- то в прошлые годы больше повышали тарифы, где- то меньше. В АК много лет повышали тарифы по максималке, кроме, по- моему, последнего года. Так что у нас большая база, и то, что процент будущего повышения не так высок, как в других регионах, не значит, что у нас тарифы будут меньше. Тариф на отопление надо вообще отдельно рассматривать.
19:13:09 26-11-2025
Это всё уважаемые люди, день и ночь радели за страну. Они ушли, придут на их место другие. Харчеваться где то надо же.
19:34:20 26-11-2025
мало! надо четырежды- раз в сезон! а то расслабились сильно, денег на гречку и макарошки хватает
20:01:45 26-11-2025
До каких пор это будет продолжаться???????
20:22:24 26-11-2025
И что изменится? Увеличится число миллиардеров и ухудшится качество ЖКХ
21:57:16 26-11-2025
А за границей везде люди на забастовки выходят, если их чтото не устраивает
08:23:41 27-11-2025
Гость (21:57:16 26-11-2025) А за границей везде люди на забастовки выходят, если их что... У нас нельзя, а если очень хочется то надо согласовывать с администрацией, а там сами понимаете какой ответ будет, так что у нас все сделано по принципу - ваше дело телячье....
22:20:54 26-11-2025
Посмотришь в сбере одни пенсы платят комуналку а ведь они нищета.И еще треть населения нашего города в обще не платят и ничего. А почему высокое начальство не думает о "тормаза" этих деяний.
05:45:10 27-11-2025
Гость (22:20:54 26-11-2025) Посмотришь в сбере одни пенсы платят комуналку а ведь они ни... все давно через систему город платят. В сбер те ходят, кому общения не хватает
07:21:46 27-11-2025
Там выборы в сентябре единоросы наверное забыли ...доведете вы народ ой доведете......
12:16:35 27-11-2025
Гость (07:21:46 27-11-2025) Там выборы в сентябре единоросы наверное забыли ...доведете ... Так поэтому основное повышение в октябре
06:47:24 28-11-2025
Гость (07:21:46 27-11-2025) Там выборы в сентябре единоросы наверное забыли ...доведете ... А что Вы кого-то реально выбираете? А я думал что они сами себя назначают. А выборы для прикрытия и чтобы наивные чувствовали себя значимыми- напоминая власти- вот накажу вас обнаглевших слуг.
08:31:47 27-11-2025
Я не пойму, собирались с июле индексировать всегда, а тут от июля еще не отошел, в январе опять...
09:45:58 27-11-2025
Гость (08:31:47 27-11-2025) Я не пойму, собирались с июле индексировать всегда, а тут от... А в январе это не индексация. Это повышение цен благодаря повышению ставки НДС.
09:21:45 27-11-2025
Совсем пообнаглели.
09:41:22 27-11-2025
Еще в сентябре писали что - В Государственной Думе России глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о снижении тарифов в Алтайском крае по предписанию Антимонопольной службы, я так в квитанции так и не нашел снижения! Как увеличили тарифы так они и есть!
11:28:04 27-11-2025
чем больше повышают, тем меньше платят, так как уже платить не с чего, скоро вообще платить будут единицы.