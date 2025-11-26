Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды

Самые значительные повышения ожидаются в Ставропольском крае и Дагестане

26 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

В России с 1 января тарифы вырастут в среднем на 1,7% по всем регионам страны, а с 1 октября произойдет дифференцированное повышение, величина которого будет существенно различаться в зависимости от субъекта Федерации, пишет РБК.

Наибольший рост с 1 октября ожидается в Ставропольском крае (+22%), Республике Дагестан (+19,7%) и Тамбовской области (+17,5%). Минимальное повышение предусмотрено для Республики Хакасия, Чукотского автономного округа и Республики Бурятия (8–8,9%). В Москве предельный рост тарифов составит 15%, в Санкт-Петербурге – 14,6%, в Ленинградской области – 9,2%.

Также правительство установило предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям, что может привести к дополнительному росту платежей. Например, в Ставропольском крае отклонение достигает 21,9%, в Пермском крае и Орловской области – 14,9%. При этом для городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – установлено нулевое отклонение от предельного повышения.

Различия в региональных показателях эксперты объясняют необходимостью выравнивания тарифной политики, износом коммунальных сетей и реализацией инвестиционных программ в субъектах Федерации.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России перенесут крайний срок оплаты ЖКХ на середину месяца.