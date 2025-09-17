В России перенесут крайний срок оплаты ЖКХ на середину месяца
Целью данного нововведения является "удобство и комфорт граждан"
17 сентября 2025, 12:45, ИА Амител
С 1 марта 2026 года россияне смогут платить за коммунальные услуги чуть позже привычного срока. Крайний день внесения средств перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.
По его словам, это изменение должно избавить граждан от лишнего стресса и сделать оплату удобнее. Сейчас многие получают зарплату в разные даты, и перенос позволит избежать просрочек и начисления пеней.
«Срок, установленный ранее, перестал быть комфортным для большинства людей», – отметил депутат.
После вступления нововведения в силу управляющие компании больше не смогут устанавливать собственные сроки оплаты – единым останется именно 15-е число месяца. Новые правила распространятся на все жилые помещения и коммунальные услуги в России.
Ранее в партии "Справедливая Россия – За правду" заявили, что категорически не поддерживают идею передачи долгов граждан за коммунальные услуги коллекторским компаниям.
12:52:07 17-09-2025
Хорошая новость. Еще тарифы тормозните
12:58:40 17-09-2025
Великое достижение! Оплот свободы и демократии!
13:15:03 17-09-2025
Читаю этот бред и не пойму в чем фишка? Кто не платил 10 тот и 15 не будет. Если только 32 числа сделают - будет 100% оплата
13:28:14 17-09-2025
соломку стелят, под то, когда квитки с отоплением люди получать начнут
13:33:08 17-09-2025
Нам будет комфортней, когда Управляющие компании будут работать. Сегодня они только собирают деньги и нечего не делают. Однозначно, что они мошенники и воры.
15:56:57 17-09-2025
С какого края надо будет платить с левого или правого)).