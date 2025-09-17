В России перенесут крайний срок оплаты ЖКХ на середину месяца

Целью данного нововведения является "удобство и комфорт граждан"

17 сентября 2025, 12:45, ИА Амител

Счет за ЖКУ. Коммуналка / Фото: amic.ru

С 1 марта 2026 года россияне смогут платить за коммунальные услуги чуть позже привычного срока. Крайний день внесения средств перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

По его словам, это изменение должно избавить граждан от лишнего стресса и сделать оплату удобнее. Сейчас многие получают зарплату в разные даты, и перенос позволит избежать просрочек и начисления пеней.

«Срок, установленный ранее, перестал быть комфортным для большинства людей», – отметил депутат.

После вступления нововведения в силу управляющие компании больше не смогут устанавливать собственные сроки оплаты – единым останется именно 15-е число месяца. Новые правила распространятся на все жилые помещения и коммунальные услуги в России.

