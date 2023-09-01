Он заявил, что власти каждый раз тщательно готовятся к этому празднику

01 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил школьников и студентов с Днем знаний. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что власти всегда тщательно готовятся к этому празднику, ремонтируют учебные заведения и покупают новое оборудование.

Он также добавил, что вводятся новые меры поддержки для педагогов, занимающихся обучением нового поколения. Труд преподавателей Томенко назвал важным.

"Уверен, этот год для всех нас будет наполнен успехами и новыми победами. С Днем знаний!" - написал глава региона.