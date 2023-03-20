Убийцу пропавшей жительницы Барнаула Елены Падун отправили под суд

Мужчина признался в совершении преступления и взял на себя вину в содеянном

20 марта 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего барнаульца, который убил свою супругу и спрятал её тело на крыше дома. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, мужчина признался в совершении преступления.

Напомним, что о пропаже 38-летней горожанки стало известно 5 января. Через три дня тело женщины с признаками насильственной смерти нашли на крыше жилой многоэтажки по улице Юрина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, обвиняемый расторг брак с супругой ещё в августе 2022 года. Несмотря на неоднократные просьбы съехать, мужчина продолжал проживать с женщиной и их малолетними детьми. На фоне этого между ними регулярно возникали конфликты, в ходе которых бывший супруг применял физическую силу.

В ночь с 4 на 5 января между бывшими возлюбленными снова произошла ссора, в ходе которой мужчина задушил женщину – в этот момент в квартире спали дети. Тело погибшей он положил в мешок и вытащил на крышу дома, где спрятал.

"После того как родственники и друзья женщины подали заявление в правоохранительные органы о её безвестном исчезновении, злоумышленник хладнокровно убеждал следователей и оперативников, что бывшая супруга вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома. Однако собранный характеризующий материал говорил об обратном – женщина была хорошей матерью, которая обеспечивала свою семью и никогда не бросала детей", – рассказали следователи.

В результате мужчина признался под тяжестью улик и указал место, где спрятал тело женщины. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Ленинского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.