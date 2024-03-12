Учитель немецкого избил школьника в Омской области
Полиция начала проверку по факту случившегося
12 марта 2024, 20:55, ИА Амител
Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Учитель немецкого из сельской школы в Омской области избил ученика на уроке. Видеозапись с моментом побоев опубликовали в социальных сетях.
По словам родственников, школьника преподаватель бил даже ногами. При этом участковый, приехавший на место, ничего не предпринял. Также родные ребенка заявляют, что директор не собирается увольнять учителя.
"В настоящее время все участники инцидента, а также законные представители школьника опрошены. Педагог и учащийся 6-го класса изложили разные версии событий", – рассказали правоохранители.
Полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
21:30:43 12-03-2024
Наверняка, было за что!
21:59:23 12-03-2024
Заработал получил
22:14:41 12-03-2024
Что-то меня терзают смутные сомнения....Прямо ногами!И не уволили! И полиция бездействует!
08:30:01 13-03-2024
Это ж как надо было довести человека? Когда все учителя из школ разбегутся-то?
09:17:27 13-03-2024
Du, du hast, du hast mich
09:30:09 13-03-2024
зачем его увольнять - выборы же впереди, учителя там сильно нужны
10:14:37 13-03-2024
Некоторые детки растут просто гаденышами от безнаказанности, а после этого так вообще хвост поднимет
11:30:20 13-03-2024
С 11 классником бой был бы наверное интересней