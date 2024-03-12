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Учитель немецкого избил школьника в Омской области

Полиция начала проверку по факту случившегося

12 марта 2024, 20:55, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Учитель немецкого из сельской школы в Омской области избил ученика на уроке. Видеозапись с моментом побоев опубликовали в социальных сетях.

По словам родственников, школьника преподаватель бил даже ногами. При этом участковый, приехавший на место, ничего не предпринял. Также родные ребенка заявляют, что директор не собирается увольнять учителя.

"В настоящее время все участники инцидента, а также законные представители школьника опрошены. Педагог и учащийся 6-го класса изложили разные версии событий", – рассказали правоохранители.

Полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

омская область

Комментарии 8

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Гость

21:30:43 12-03-2024

Наверняка, было за что!

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Грыша

21:59:23 12-03-2024

Заработал получил

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Гость

22:14:41 12-03-2024

Что-то меня терзают смутные сомнения....Прямо ногами!И не уволили! И полиция бездействует!

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Гость

08:30:01 13-03-2024

Это ж как надо было довести человека? Когда все учителя из школ разбегутся-то?

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Гость

09:17:27 13-03-2024

Du, du hast, du hast mich

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гость

09:30:09 13-03-2024

зачем его увольнять - выборы же впереди, учителя там сильно нужны

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Анет

10:14:37 13-03-2024

Некоторые детки растут просто гаденышами от безнаказанности, а после этого так вообще хвост поднимет

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Гость

11:30:20 13-03-2024

С 11 классником бой был бы наверное интересней

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