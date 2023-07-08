В алтайском городе ямочный ремонт смыло дождем
В мае выбоины на дорогах заделали глиной с песком и утрамбовали сапогами
08 июля 2023, 21:15, ИА Амител
Фото: "Каменские новости"
Ямочный ремонт в Камне-на-Оби смыло дождем, сообщают "Каменские новости".
Еще в мае на улицах Ленина и Первомайской заделали выбоины глиняно-песчаной смесью и утрамбовали ее сапогами и лопатами. Уже тогда люди были убеждены в провальности такое решения. И, как оказалось, не ошиблись.
"С первыми ливнями "ремонт" потек по улице коричневыми ручьями. А последняя гроза вымыла ямы дочиста и наполнила их водой", – пишет издание.
Ранее сообщили, что на Алтае закончился ремонт 35 участков краевых дорог по нацпроекту.
22:20:31 08-07-2023
И чинушь каменских смыть, как "Врагов Народа", со всей проллетарской ненавистью...
01:39:11 09-07-2023
В Камне у нас уже лет двадцать * Ремонт дорог совсем неплох * Но в основном за счёт коровьих * Лепёх
04:03:47 09-07-2023
Это новые технологии, специальный состав который после дождя исчезает, но пока не полностью,но над этим работают. Смесь усовершенствуют. Все по плану.
07:13:08 09-07-2023
хоть бы один раз БТРами в асфальт закатали причастных. а у семей конфисковали вообще всё имущество... только один раз, и по телеку показать процесс. глядишь, и штукатурка с фасадов перестанет сыпаться на головы прохожим, и асфальт будет на месте. вообще могло бы произойти позитивных изменений, но у нас не 37й (©). к сожалению.
08:28:37 09-07-2023
Не ямочный ремонт смыло - смыло деньги налогоплательщиков)))
17:53:13 09-07-2023
Что характерно новость подходит для любого города края :)