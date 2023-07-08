В алтайском городе ямочный ремонт смыло дождем

В мае выбоины на дорогах заделали глиной с песком и утрамбовали сапогами

08 июля 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: "Каменские новости"

Ямочный ремонт в Камне-на-Оби смыло дождем, сообщают "Каменские новости".

Еще в мае на улицах Ленина и Первомайской заделали выбоины глиняно-песчаной смесью и утрамбовали ее сапогами и лопатами. Уже тогда люди были убеждены в провальности такое решения. И, как оказалось, не ошиблись.

"С первыми ливнями "ремонт" потек по улице коричневыми ручьями. А последняя гроза вымыла ямы дочиста и наполнила их водой", – пишет издание.

Ранее сообщили, что на Алтае закончился ремонт 35 участков краевых дорог по нацпроекту.