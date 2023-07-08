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В алтайском городе ямочный ремонт смыло дождем

В мае выбоины на дорогах заделали глиной с песком и утрамбовали сапогами

08 июля 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: "Каменские новости"
Фото: "Каменские новости"

Ямочный ремонт в Камне-на-Оби смыло дождем, сообщают "Каменские новости".

Еще в мае на улицах Ленина и Первомайской заделали выбоины глиняно-песчаной смесью и утрамбовали ее сапогами и лопатами. Уже тогда люди были убеждены в провальности такое решения. И, как оказалось, не ошиблись.  

"С первыми ливнями "ремонт" потек по улице коричневыми ручьями. А последняя гроза вымыла ямы дочиста и наполнила их водой", – пишет издание.

Ранее сообщили, что на Алтае закончился ремонт 35 участков краевых дорог по нацпроекту.

Камень-на-Оби Дороги

Комментарии 6

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Гость

22:20:31 08-07-2023

И чинушь каменских смыть, как "Врагов Народа", со всей проллетарской ненавистью...

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Гость

01:39:11 09-07-2023

В Камне у нас уже лет двадцать * Ремонт дорог совсем неплох * Но в основном за счёт коровьих * Лепёх

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Гость

04:03:47 09-07-2023

Это новые технологии, специальный состав который после дождя исчезает, но пока не полностью,но над этим работают. Смесь усовершенствуют. Все по плану.

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Элен без ребят

07:13:08 09-07-2023

хоть бы один раз БТРами в асфальт закатали причастных. а у семей конфисковали вообще всё имущество... только один раз, и по телеку показать процесс. глядишь, и штукатурка с фасадов перестанет сыпаться на головы прохожим, и асфальт будет на месте. вообще могло бы произойти позитивных изменений, но у нас не 37й (©). к сожалению.

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Гость

08:28:37 09-07-2023

Не ямочный ремонт смыло - смыло деньги налогоплательщиков)))

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Гость+

17:53:13 09-07-2023

Что характерно новость подходит для любого города края :)

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