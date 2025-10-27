В Алтайском крае полицейские спасли раненого степного орла, возвращаясь из командировки
Тяжелая травма не позволит птице больше летать
27 октября 2025, 14:45, ИА Амител
Возвращаясь из командировки, майор полиции Владимир Донских и старший лейтенант Игорь Арзамасов из отдела по раскрытию экологических преступлений ГУ МВД по Алтайскому краю заметили у поля крупную хищную птицу, которая не могла взлететь. При осмотре они выяснили, что это степной орел – редкий вид, занесенный в Красную книгу, – и у него перебито крыло.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские подкормили ослабленного орла, аккуратно поймали его в перчатках и доставили в ветеринарную клинику. Врачи подтвердили, что из-за тяжелой травмы птица больше не сможет летать.
После оказания помощи орла передали в городской зоопарк, где за ним установили постоянный уход. Ирина Волк, в свою очередь, отметила, что действия сотрудников помогли сохранить жизнь животному, находящемуся на грани исчезновения.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае жители спасли рысь, которая забралась на столб линии электропередачи и не смогла спуститься.
15:18:33 27-10-2025
Тяжелая травма не позволит птице больше летать----- жалко орла. И нужна этой вольной птице такая жизнь в зоопарке?.....
15:26:50 27-10-2025
Гость (15:18:33 27-10-2025) Тяжелая травма не позволит птице больше летать----- жалко орла. И нужна этой вольной птице такая жизнь в зоопарке? Лучше бы он на воле сдох, либо его съели, не так ли? Кто вам мякиша в бошки наклал?...
18:34:56 27-10-2025
Гость (15:18:33 27-10-2025) Тяжелая травма не позволит птице больше летать----- жалко ор... Возможно, сможет дать потомство, хоть и в зоопарке. Большая польза, т.к. их мало.
Правда, как потом это потомство сделать диким. Может сами разберутся, просто выпустить.
16:09:22 27-10-2025
Трудно определить насколько редкая птица. По-моему, летом в Барнауле полно подобных. Верещат, как старый радиотелефон Панасоник. Доводилось слышать в разных частях города, даже на Докучайке. В скверике рядом с пр. Ленина удалось сфотографировать подобного. Думали, коршун какой-то. Но по виду такой же, как показан здесь. Прилетают лет 20 каждую весну, живут всё лето. В августе наблюдали из окна, как один взлетал откуда-то из-за деревьев, лапками прижимал к брюшку жертву. То ли голубя, то ли кого ещё крупненького, не удалось рассмотреть. Недалеко детский сад, над ним высоко в небе летали-парили штук 6-7. С наступлением холодов пропали, видимо, переместились в теплые края. Возможно, в Среднюю, как теперь принято говорить, Центральную Азию.
02:14:11 28-10-2025
