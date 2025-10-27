Тяжелая травма не позволит птице больше летать

27 октября 2025, 14:45, ИА Амител

Спасенная редкая птица / Кадр из видео: Ирина Волк

Возвращаясь из командировки, майор полиции Владимир Донских и старший лейтенант Игорь Арзамасов из отдела по раскрытию экологических преступлений ГУ МВД по Алтайскому краю заметили у поля крупную хищную птицу, которая не могла взлететь. При осмотре они выяснили, что это степной орел – редкий вид, занесенный в Красную книгу, – и у него перебито крыло.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские подкормили ослабленного орла, аккуратно поймали его в перчатках и доставили в ветеринарную клинику. Врачи подтвердили, что из-за тяжелой травмы птица больше не сможет летать.

После оказания помощи орла передали в городской зоопарк, где за ним установили постоянный уход. Ирина Волк, в свою очередь, отметила, что действия сотрудников помогли сохранить жизнь животному, находящемуся на грани исчезновения.

